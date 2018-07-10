Столетие Королевских воздушных сил: Кейт Миддлтон и Меган Маркл с принцами вышли в свет (фото)

Королевская семья посетила торжественную службу
В Великобритании 10 июля отмечают 100-летие Королевских BBC. В Вестминстерском аббатстве в честь годовщины военно-воздушных сил прошла служба, которую посетили королева Елизавета II, герцог и герцогиня Кембриджские, герцог и герцогиня Сассекские, а также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Фотографии с мероприятия были опубликованы на официальной странице королевской семьи в соцсети Instagram.
Меган Маркл и Кейт Миддлтон пришли на торжественное мероприятие в нарядах в нейтральной цветовой гамме. Герцогиня Сассекская надела черное платье с туфлями-"лодочками" телесного цвета.
Герцогиня Кембриджская выбрала элегантное платье бледного бирюзового цвета. Образ Миддлтон дополнила крупной брошью и шляпой с белыми цветами.
Фото: GettyImages
Скриншот поста (instagram.com/theroyalfamily)
Королева для выхода в свет выбрала элегантное двухцветное пальто и шляпу в тон. Образ королева дополнила жемчужными ожерельем и большой брошью.
Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
Скриншот поста (instagram.com/theroyalfamily)
Кстати, 9 июля состоялись крестины принца Луи - сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Крещение младшего сына принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон - принца Луи Артура Чарльза Кембриджского, рожденного 23 апреля 2018 года, состоялось в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца.
Обряд провел Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэбли.
У принца Уильяма и Кейт Миддлтон родился сын (видео: STYLER.rbc.ua)