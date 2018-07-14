"Столько эмоций!" Лилия Ребрик показала милые фото дочери

Лилия Ребрик с дочерью (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

5-летняя Диана провела неделю с бабушкой и дедушкой в Черновцах

Телеведущая, актриса и мама двух девочек Лилия Ребрик показала трогательные семейные фото. Снимки телезвезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фото изображена старшая дочь Лилии - 5-летняя Диана. Девочка провела целую неделю с бабушкой и дедушкой в Черновцах.

"Она в восторге, а мы с Андреем (Андрей Дикий - муж ведущей - Ред.) просто нереально по ней скучали. Теперь все вместе отправляемся в отпуск", - отметила Лилия.

Дочь Лилии Ребрик Диана (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Такой Диану вы точно еще не видели. Столько эмоций... И это только маленькая часть их походов! Ох уж эти бабушки и дедушки... Делают все возможное, чтобы мы всегда хотели к ним возвращаться", - написала Лилия.

Дочь Лилии Ребрик Диана (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дочь Лилии Ребрик Диана (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дочь Лилии Ребрик Диана (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дочь Лилии Ребрик Диана (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дочь Лилии Ребрик Диана (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дочь Лилии Ребрик Диана (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дочь Лилии Ребрик Диана (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дочь Лилии Ребрик Диана (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дочь Лилии Ребрик Диана (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Отметим, что уж скоро популярная украинская телеведущая впервые отправится на отдых с младшей дочерью Полиной.

"Мы всегда ездим отдыхать всей семьей. Летнего отпуска ждем с особым трепетом. Полинка, конечно, еще маленькая, поэтому выбирали вариант с минимальным по времени перелетом - не более полутора часа. Болгария подошла идеально: чистое море, прекрасные пляжи, комфортный климат, и главное для нас сейчас - недалеко", - рассказала ведущая.

Лилия Ребрик с семьей (фото: пресс-служба канала "Украина")

Ранее Ребрик похвасталась новым нарядом младшей дочери. На совместном снимке телеведущая изображена в длинном шелковом платье с летним цветочным принтом. На руках она держит младшую дочь Полину в полосатом платьице и голубой панамке.

Напомним, ведущая "Ранку з Україною" второй раз стала мамой 30 апреля. Девочку назвали Полина. Имя для младшей сестры придумала 5-летняя дочь Лилии - Диана.

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