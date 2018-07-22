"Страшно гордиться": Ани Лорак раскрыла секреты воспитания дочери (фото)

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Певица призналась, что ребенок является "первым слушателем и критиком" ее песен

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая длительное время проживала в Российской Федерации, рассказала, как воспитывает дочь Софию. Об этом передают "Дни.ру".

"Я ей объясняю, что деньги зарабатываются тяжело, что ничего просто так не бывает, что мои заработки – итог большой и трудной работы. А дочь страшно гордится, что ее мама – Ани Лорак, она всегда это подчеркивает. Кстати, она часто является первым слушателем и критиком моих песен. Например, песня «Сумасшедшая» появилась в моем репертуаре благодаря ее просьбе", - сказала она.

Фото: Ани Лорак с дочкой (instagram.com/anilorak)

В то же время Лорак уточнила, что в школу девочка идет "подготовленная".

"Дочь знает русский, украинский, английский и турецкий, которому ее учит сестра моего мужа, ее родная тетя", - подчеркнула она.

Кстати, скандальная украинская певица Ани Лорак похвасталась перед своими поклонниками весьма эффектным снимком, на котором исполнительница позирует в откровенном облегающем платье. Трикотажное платье на бретельках удачно подчеркивает спортивную фигуру Лорак – тонкую талию и округлые бедра.

К слову, в геотегах Лорак отметила, что сделала фото на закате в Юрмале, Латвия. Напомним, что именно здесь состоялось открытие фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву".

Смешные ситуации с участием девушек за рулем (video.rbc.ua)