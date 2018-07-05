"Суперкрасотка": известная украинская гимнастка поразила сеть новыми фото с отдыха

Анна Ризатдинова поделилась новыми снимками
Известная украинская гимнастка и чемпионка мира в упражнении с обручем Анна Ризатдинова опубликовала новые фото с отдыха на своей странице в Instagram.
Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/annarizatdinova)
Спортсменка решила отдохнуть в Мексике и, конечно, не перестает радовать поклонников новыми яркими снимками из солнечной страны.
Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/annarizatdinova)
Пользователи успели оценить новые кадры Ани.
"Эта улыбка, это тело - замечательно", "Аня, ты суперкрасотка! Мамочка на высшем уровне", "Вау, ты выглядишь чудесно", "Анна, ты такая красивая", - прокомментировали поклонники.
Скриншоты комментариев (instagram.com/annarizatdinova)
Напомним, платье Иванки Трамп произвело фурор.
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