"Суперкрасотка": известная украинская гимнастка поразила сеть новыми фото с отдыха

Анна Ризатдинова поделилась новыми снимками

Известная украинская гимнастка и чемпионка мира в упражнении с обручем Анна Ризатдинова опубликовала новые фото с отдыха на своей странице в Instagram.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/annarizatdinova)

Спортсменка решила отдохнуть в Мексике и, конечно, не перестает радовать поклонников новыми яркими снимками из солнечной страны.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/annarizatdinova)

Пользователи успели оценить новые кадры Ани.

"Эта улыбка, это тело - замечательно", "Аня, ты суперкрасотка! Мамочка на высшем уровне", "Вау, ты выглядишь чудесно", "Анна, ты такая красивая", - прокомментировали поклонники.

Скриншоты комментариев (instagram.com/annarizatdinova)

Напомним, платье Иванки Трамп произвело фурор.

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