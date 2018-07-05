Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.8
Межбанк BID 30.78
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.8
Межбанк BID 30.78
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Суперкрасотка": известная украинская гимнастка поразила сеть новыми фото с отдыха

STYLERЗвёзды        05.07.2018 - 07:45
Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/annarizatdinova)
Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/annarizatdinova)

Анна Ризатдинова поделилась новыми снимками

Известная украинская гимнастка и чемпионка мира в упражнении с обручем Анна Ризатдинова опубликовала новые фото с отдыха на своей странице в Instagram.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/annarizatdinova)

Спортсменка решила отдохнуть в Мексике и, конечно, не перестает радовать поклонников новыми яркими снимками из солнечной страны.

 

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/annarizatdinova)

Пользователи успели оценить новые кадры Ани. 

"Эта улыбка, это тело - замечательно", "Аня, ты суперкрасотка! Мамочка на высшем уровне", "Вау, ты выглядишь чудесно", "Анна, ты такая красивая", - прокомментировали поклонники.

Скриншоты комментариев (instagram.com/annarizatdinova)

Напомним, платье Иванки Трамп произвело фурор.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Что вы не знали о лучшей теннисистке Украины?

"Моника Белуччи": Настя Каменских восхитила поклонников шикарным образом "Наша прекрасная Lady Le": Леся Никитюк поразила поклонников необычным нарядом
Теги: фото, отдых, Мексика, Анна Ризатдинова
ДТП в Харькове: стало известно, с какой скоростью ехала Зайцева
В Африке впервые за десять лет выпал снег (фото, видео)
Перевернутое бикини - новый пляжный тренд (фото)
Певица-трансгендер Зианджа взорвала сеть своим снимком с откровенным декольте
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь