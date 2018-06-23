Свадьба звезд сериала "Игры престолов": появились первые фото

Отец невесты был в традиционном шотландском наряде

В Шотландии состоялась свадьба двух звезд сериала "Игры престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли. Первые фотографии со свадебной церемонии уже появились в Instagram.

Скриншот фото (instagram.com/roseleslie)

Известно, что свадьба состоялась в фамильном замке Роуз Лесли на севере Шотландии. О помолвке звезд стало известно еще в сентябре прошлого года, но дата свадьбы и место проведения церемонии держалось в строгом секрете до последнего момента.

У отца Роуз Себастьяна Лесли есть замок Уордхилл, который находится неподалеку от шотландского города Абердин.

Скриншот фото (instagram.com/people)

Дата свадьбы появилась в записях отдела актов регистрации гражданского состояния городка Хантли в графстве Абердиншер. Кроме того, в пятницу, накануне мероприятия, в Уордхилл прибыли коллеги актеров по сериалу, Эмилия Кларк и Питер Динклэйдж.

Отношения Роуз и Кита длились несколько лет, но они не распространялись о своих чувствах. На все вопросы в интервью звезды отвечали уклончиво.

Скриншот фото (instagram.com/gotinsider)

Кит Харингтон играет одну из главных ролей в сериале "Игры престолов", - Джона Сноу, а Лесли прекратила работу через два года после начала съемок, так как ее героиня Игритт погибла.

С прошлого лета чета владеет небольшим поместьем на востоке Англии, центральное здание которого - деревянный дом XV века - обошлось им в 1,75 млн фунтов (2,49 млн долларов).

Скриншот фото (instagram.com/merveoneriyoo)

Как сказал по этому случаю сам Харингтон, он переехал туда со своей лучшей подругой Роуз и что он очень-очень счастлив.

На свадебной церемонии Кит был в классическом костюме-тройке, Роуз в кружевном наряде невесты и с длинной фатой.

Скриншот фото (instagram.com/world.of.ice.and.fire)

В руки супруга, ожидавшего невесту у алтаря, Лесли передал ее отец. Он, кстати, был одет на шотландский манер - брюкам предпочел килт.

После торжественной церемонии молодоженов осыпали рисом и лепестками.

Кстати, в британской королевской семье впервые заключат однополый брак.

Волнующие подробности свадьбы принца