Светлана Тарабарова рассекретила пол будущего малыша

Певица призналась, что она с мужем уже выбрала имя для ребенка

Украинская певица Светлана Тарабарова сообщила пол будущего ребенка. Об этом она рассказала в интервью для журнала Viva!

Певица Светлана Тарабарова, которая готовится стать мамой в сентябре, сообщила, что они с мужем продюсером Алексеем Бондарем ожидают мальчика. Это будет первый ребенок в семье певицы.

Тарабарова призналась, что они давно хотели ребенка, и ей удалось забеременеть только тогда, когда она успокоилась и переключилась на работу.

"Мы с Лешей полтора года мечтали о ребенке. Старались, но не получалось. Но мы не паниковали, не бегали по врачам: "Помогите!". Упорно пытались зачать ребенка, но безрезультатно. Пока в какой-то момент не успокоились и не переключились на другую тему. Мы погрузились в работу. Я выбросила все календарики, где высчитывала даты, и с удвоенной энергией занялась творчеством", - сообщила певица.

Сначала Светлана не поняла, что произошло долгожданное чудо и решила, что у нее пищевое отравление.

"Я стала пить активированный уголь, села на рисовую диету. А потом звоню своему врачу, и она интересуется: "Светланочка, а вы тест сделали?". Я говорю: "О! Отличная идея! И в четыре утра я увидела долгожданные две полосочки. Разбудила Лешу в полной эйфории. Конечно, мы уже не уснули: смеялись, плакали, строили планы – в общем, мы были счастливы", – рассказала Светлана Тарабарова.

Певица призналась, что имя для сына они с мужем уже выбрали, но пока держат его в секрете.

"Но до рождения нельзя говорить. Плохая примета. А пока мы его называем пацан", – рассказала артистка.

Кстати, Светлана Тарабарова впервые прокомментировала свою беременность.

Что вы не знали об Ане Седоковой (video.rbc.ua)