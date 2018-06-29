Свитолина пришла на вечеринку перед Уимблдоном в элегантном платье (фото)

Знаменитая теннисистка посетила торжественное мероприятие

Известная теннисистка, первая ракетка Украины Элина Свитолина пришла на вечеринку игроков перед началом знаменитого теннисного турнира серии Grand Slam – Wimbledon.

Фото: Элина Свитолина (j48tennis.net)

Для мероприятия спортсменка выбрала элегантное платье с кружевом и ассиметричным подолом юбки. Как и другие звезды WTA Элина Свитолина попозировала для фотографов на красной дорожке.

Фото: Элина Свитолина (j48tennis.net)

Украинская теннисистка стартует сразу в основной сетке соревнований под пятым номером посева. Турнир серии Grand Slam – Wimbledon пройдет с 2-го по 15 июля в пригороде Лондона.

Фото: Элина Свитолина и другие спортменки (j48tennis.net)

"Этим летом я впервые сыграю на Уимблдоне с тех пор, как переехала в Лондон, и думаю, мне это поможет. Мне нравится уимблдонская атмосфера, его традиции. Играть в Лондоне - это отдельная история", - сказала Свитолина.



Кстати, Свитолина рассказала, за кого хочет выйти замуж.

"Ну, наверное, хотелось бы. Не думаю, что есть такие девушки, которые не хотели стать принцессами. Но при этом подозреваю, что в теннисе я вряд ли смогла бы так построить свою карьеру", - отметила она.

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