Сын с ножом: Тина Кароль устроила бургерную вечеринку (видео)

Сыну звезды доверили приготовление блюд

Известная украинская певица Тина Кароль устроила в доме под Киевом бургерную вечеринку. В сети появилось видео с девятилетним сыном певицы Вениамином, который делает себе сэндвич. Соответствующий ролик опубликован в Instagram.

"Бургерная вечеринка в доме Тины Кароль. На видео — сын певицы Вениамин", - рассказали в сети.

Судя по геометке, вечеринка проходит в селе Зазимье Киевской области.

Сын певицы, которому 18 ноября исполниться десять лет, умело пользуется ножом и самостоятельно готовит бургер.

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 30 Май 2018 в 7:55 PDT

Видео: Вечеринка в доме Тины Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

Скриншот поста (instagram.com/tinakarol_fantina)

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 30 Май 2018 в 7:50 PDT

Видео: Бургеры в доме Тины Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

Кстати, недавно Тина Кароль блеснула эффектным образом.

Украинская певица Тина Кароль, которая представила новый клип, поразила поклонников соблазнительным образом в красно-черных тонах. Так, в объектив стрит-стайл фотографа Евгении Коваленко исполнительница попала в ярком кроп-топе от ультрамодного бренда OFF-WHITE и юбке с вырезом от Esteban Cortaza. Образ певица дополнила сумочкой от французского бренда Givenchy.

Что вы не знали о Тине Кароль (видео: STYLER.rbc.ua)