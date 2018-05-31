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Сын с ножом: Тина Кароль устроила бургерную вечеринку (видео)

STYLERЗвёзды        31.05.2018 - 18:12
Фото: Тина Кароль (facebook.com/tina.karol)
Фото: Тина Кароль (facebook.com/tina.karol)

Сыну звезды доверили приготовление блюд

Известная украинская певица Тина Кароль устроила в доме под Киевом бургерную вечеринку. В сети появилось видео с девятилетним сыном певицы Вениамином, который делает себе сэндвич. Соответствующий ролик опубликован в Instagram.

"Бургерная вечеринка в доме Тины Кароль. На видео — сын певицы Вениамин", - рассказали в сети.

Судя по геометке, вечеринка проходит в селе Зазимье Киевской области.

Сын певицы, которому 18 ноября исполниться десять лет, умело пользуется ножом и самостоятельно готовит бургер.

Видео: Вечеринка в доме Тины Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

Скриншот поста (instagram.com/tinakarol_fantina)

Видео: Бургеры в доме Тины Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

Кстати, недавно Тина Кароль блеснула эффектным образом.

Украинская певица Тина Кароль, которая представила новый клип, поразила поклонников соблазнительным образом в красно-черных тонах. Так, в объектив стрит-стайл фотографа Евгении Коваленко исполнительница попала в ярком кроп-топе от ультрамодного бренда OFF-WHITE и юбке с вырезом от Esteban Cortaza. Образ певица дополнила сумочкой от французского бренда Givenchy.

Что вы не знали о Тине Кароль (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Тина Кароль
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