Сын с ножом: Тина Кароль устроила бургерную вечеринку (видео)

Сыну звезды доверили приготовление блюд
Известная украинская певица Тина Кароль устроила в доме под Киевом бургерную вечеринку. В сети появилось видео с девятилетним сыном певицы Вениамином, который делает себе сэндвич. Соответствующий ролик опубликован в Instagram.
"Бургерная вечеринка в доме Тины Кароль. На видео — сын певицы Вениамин", - рассказали в сети.
Судя по геометке, вечеринка проходит в селе Зазимье Киевской области.
Сын певицы, которому 18 ноября исполниться десять лет, умело пользуется ножом и самостоятельно готовит бургер.
Видео: Вечеринка в доме Тины Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)
Скриншот поста (instagram.com/tinakarol_fantina)
Видео: Бургеры в доме Тины Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)
Кстати, недавно Тина Кароль блеснула эффектным образом.
Украинская певица Тина Кароль, которая представила новый клип, поразила поклонников соблазнительным образом в красно-черных тонах. Так, в объектив стрит-стайл фотографа Евгении Коваленко исполнительница попала в ярком кроп-топе от ультрамодного бренда OFF-WHITE и юбке с вырезом от Esteban Cortaza. Образ певица дополнила сумочкой от французского бренда Givenchy.
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