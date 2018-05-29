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Сыну два месяца: Джамала поделилась нежным семейным фото

STYLERЗвёзды        29.05.2018 - 09:01
Фото: Джамала (РБК-Украина)
Фото: Джамала (РБК-Украина)

Звезда показала снимок с мужем и сыном

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения, победительница Евровидения 2016 Джамала поделилась с поклонниками совместным семейным снимком со своим мужем и сыном. Соответствующее фото звезда опубликовала в  Instagram Stories.

На снимке певица стоит рядом с мужем Бекиром Сулеймановым, и держит на руках их маленького сына Эмира-Рахмана.

"Два месяца", - отметила 34-летняя исполнительница.

Скриншот (ivona.bigmir.net)

Фото: Джамала и Бекир Сулейманов (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, своего первенца Сусана Джамаладинова (настоящее имя певицы) родила 27 марта 2018 года. Ребенок получил имя Эмир-Рахман Сеит-Бекир Огълы Сулейманов. Вес мальчика при рождении был 3 260 грамм, рост- 53 см.

Кстати, поклонники сравнили Джамалу с Надеждой Матвеевой и Кудряшкой Сью.

Узнай больше о Джамале (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Джамала
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