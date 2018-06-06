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"Так вот на кого вы похожи": Катя Осадчая поделилась редким фото с отцом

STYLERЗвёзды        06.06.2018 - 12:38
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Семья ведущей организовала небольшой праздник в тесном кругу близких

Популярная украинская телеведущая редко делится семейными снимками с родителями. Однако недавно Осадчая "разрушила традицию" и опубликовала на своей Іnstagram-страничке совместное фото с отцом.

Как объясняет сама ведущая, она праздновала 6 июня день рождения отца.

"День рождения Папы, с детства это - первые дни каникул, пух тополя и много роз в ванной. Сегодня это теплый семейный праздник и хороший повод всем вместе собраться. Папа, Многая лета!" – трогательно поздравила своего папу Катя Осадчая.

Катя Осадчая с отцом – Александром Владимировичем

Катя Осадчая с отцом – Александром Владимировичем (фото: instagram.com/kosadcha)

Отметим, что отец украинской телеведущей – Осадчий Александр Владимирович, генеральный директор ГП ПО "Киевприбор". Мама Кати – Анна Павловна – по професии библиотекарь.

Подписчики телеведущей поспешили отметить, что она очень похожа на своего отца.

"Поздравления папе! Красивый он у вас и вы очень с ним похожи", - пишет yulianata.

"Как вы похожи", - комментирует da.sha852.

"Одно лицо! Катюша – копия Папа. Класс", - улыбается nadezhda_hadjinova.

Катя Осадчая

Скриншот комментариев instagram.com/kosadcha

На празднике, безусловно, был и муж Осадчей – телеведущий Юрий Горбунов, который поделился совместной фотографией с женой.

Осадчая и Горбунов

"Вечер" – лаконично подписал снимок Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Кстати, недавно Катя Осадчая вышла в свет с маленьким сыном Ваней. Популярная украинская телеведущая посетила спектакль в одном из небольших столичных театров.

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Теги: Катя Осадчая
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