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"Так лучше": Джим Керри исправил скандальную обложку Time с Дональдом Трампом

STYLERЗвёзды        30.06.2018 - 15:11
Фото: Джим Керри (instagram.com officialcarrey)
Фото: Джим Керри (instagram.com officialcarrey)

Знаменитый комедийный актер опубликовал свой вариант обложки журнала в Twitter

Американский актер Джим Керри нарисовал ребенка, которого избивает президент США Дональд Трамп. Рисунок, был опубликован в Twitter актера. Изображение за несколько дней стало вирусным.

 Скрин поста с измененным Джимом Керри рисунком(twitter.com/JimCarrey)

Рисунок, опубликованый Джимом, рекордно быстро собрал 27 тысяч ретвитов и более 90 тысяч лайков. С помощью него он ярко продемонстрировал обществу свою реакцию на коллаж из фотографий Дональда трампа и маленькой плачущей мексиканской девочки, напечатаный на обложке Time.

Оригинальная обложка издания с Трампом и девочкой 

Этим Джим не ограничился и вдобавок поменял еще и надпись с обложки. На оригинальном варианте Time было напечатано "Добро пожаловать в Америку", а в варианте Джима написано "Вот твои правовые гарантии".

Опубликовав свою работу, Керри отметил в комментарии: "Я исправил скандальную обложку Time. Так гораздо лучше. Не благодарите".

Джим Керри давно одержим рисованием и достаточно часто публикует свои неординарные работы в личном микроблоге. Благодаря им, актер стал интернет-звездой.  

Напомним, ранее В МИД РФ сочли, что Джим Керри стоит за решениями США касательно России.

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Теги: Джим Керри
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