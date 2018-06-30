"Так лучше": Джим Керри исправил скандальную обложку Time с Дональдом Трампом

Знаменитый комедийный актер опубликовал свой вариант обложки журнала в Twitter

Американский актер Джим Керри нарисовал ребенка, которого избивает президент США Дональд Трамп. Рисунок, был опубликован в Twitter актера. Изображение за несколько дней стало вирусным.

Скрин поста с измененным Джимом Керри рисунком(twitter.com/JimCarrey)

Рисунок, опубликованый Джимом, рекордно быстро собрал 27 тысяч ретвитов и более 90 тысяч лайков. С помощью него он ярко продемонстрировал обществу свою реакцию на коллаж из фотографий Дональда трампа и маленькой плачущей мексиканской девочки, напечатаный на обложке Time.

Оригинальная обложка издания с Трампом и девочкой

Этим Джим не ограничился и вдобавок поменял еще и надпись с обложки. На оригинальном варианте Time было напечатано "Добро пожаловать в Америку", а в варианте Джима написано "Вот твои правовые гарантии".

Опубликовав свою работу, Керри отметил в комментарии: "Я исправил скандальную обложку Time. Так гораздо лучше. Не благодарите".

Джим Керри давно одержим рисованием и достаточно часто публикует свои неординарные работы в личном микроблоге. Благодаря им, актер стал интернет-звездой.

Напомним, ранее В МИД РФ сочли, что Джим Керри стоит за решениями США касательно России.