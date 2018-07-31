"Так и просится на грех": 39-летняя Ани Лорак засветила стройную фигуру в мини-шортах

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Новый образ Лорак всколыхнул сеть

Скандальная Ани Лорак стала одной из звезд международного музыкального фестиваля "Жара", который проходил с 26 по 29 июля в Баку, Азербайджан.

Буквально ежедневно певица делилась на своей instagram-страничке различными модными образами с фестиваля. Один из них особенно "запал в душу" ее поклонников. Так, на одном из фото Лорак позирует в достаточно повседневном стиле: футболке цвета хаки, коротких джинсовых шортах. Довершают образ черные босоножки на высокой платформе и каблуке.

Однако это сочетание получилось весьма откровенным и очень выгодно подчеркивает спортивную фигуру Ани Лорак, которой, кстати, в этом году исполниться 40 лет!

Ани Лорак в мини-шортах (фото: instagram.com/anilorak)

Кстати, на открытии "Жары" Лорак появилась в вечернем платье насыщенного синего цвета.

Подписчики певицы отметили, что их любимица выглядит шикарно. К слову, многие подчеркнули, что такая точеная фигура – результат упорного труда и силы воли.

"У вас самая лучшая фигура из всех поп-звезд, которых я знаю. Это такая сила воли!" – восхищается yuliya_borisnewa.

"Красавица, идеальная фигура", - пишет elminyo62.

"У вас такие ножки красивые", - подчеркивает nikita.xit91.

"Умничка! Много работы и много позитива", - пишет anna_solovei21.

Скриншот комментариев instagram.com/anilorak

Отметим, что позже Лорак опубликовала фото в этом же образе, в компании российского певца Валерия Меладзе.

"Творческий вечер моего друга Валерия Меладзе. Душевного, замечательного Артиста!" – подписала снимок Лорак.

Валерий Меладзе и Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Кстати, на фестивале "Жара" Лорак успела сделать немало совместных фото со своими друзьями и знакомыми. Однако больше всего сети порадоволо фото Лорак с бывшей фигуристкой, женой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – Татьяной Навкой. Некоторые поклонники Лорак не смогли удержаться, чтобы не провести аналогии с популярным мемом – "усы Пескова".

Также отметим, недавно в российских СМИ появилась информация об измене мужа Ани Лорак – Мурата Налчаджиоглу. Так, Мурата застали в клубе в компании Яны Беляевой - киевской тусовщицы. В сети даже появилось видео их встречи.

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