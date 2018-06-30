"Такая естественная": Светлана Лобода поразила поклонников чувственным фото

Лобода также окрасила кончики волос в голубой цвет

Украинская поп-исполнительница Светлана Лобода, которая в конце мая этого года во второй раз стала мамой, поделилась со своими instagram-подписчиками очень нежным снимком. Примечательно, что в этот раз 35-летняя певица отказалась от яркого макияжа, представ в естественной красоте. Именно это и подкупило ее фанатов больше всего.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики певицы поспешили отметить, что именно такой, нежной и романтичной, они бы хотели почаще видеть свою любимицу.

"Такая естественная... безумно красивая", - пишет katrineberikutina.

"Светочка, очень чувственное фото", - отмечает kirsanovairiska.

"Какие глубокие глаз! А взгляд", - восхищается dmitrieva_79.

"Прелесть, давай новые фото, ведь ты сейчас еще краше", - пишет alicemomot.

Скриншот комментариев instagram.com/lobodaofficial

Светалана Лобода после родов (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Отметим, что вторая дочка у Лободы родилась 24 мая. Роды проходили в Лос-Анджелесе в клинике Седарс-Синай. Еще до сих пор не известно, как же молодая мама назвала свою дочь. Имя отца ребенка Лобода также держит в тайне.

Недавно только стало известно, что после пополнения в семье Светалана Лобода вдвое подняла свои гонорары.

"Ничего удивительного в росте вознаграждения нет. Так поступают многие – Брежнева, Гагарина... Ведь теперь им есть, от чего отказываться, – это время, которое можно провести с ребенком. У Лободы вообще отдельная история, летать на заказы ей придется из Америки", - рассказал один из организаторов звездных концертов.

Светлана Лобода: интересные факты