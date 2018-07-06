"Такое трогательное фото": Джамала умилила поклонников семейным снимком

Певица поздравила отца с праздником

Известная украинская певица Сусанна Джамаладинова, более известна как Джамала, поздравила своего отца с его днем рождения, опубликовав трогательный кадр с ним на странице в Instagram.

Сегодня, 6 июля, у родителя знаменитости Алима Джамаладинова 65-й день рождения "Папа! Я тебя очень люблю!" – подписала публикацию звезда.

На фото артистка запечатлена вместе с ее отцом в танце на своей свадьбе.

Фото: Джамала с отцом (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники в восторге от фото. Они также поздравили певицу с днем рождения ее отца. "Такое трогательное фото! Долгие лета!", "Милые", "С днем рождение! Как хорошо иметь такую дочь!" - написали фанаты.

Скриншоты комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Стоит отметить, что в апреле 2017 года Джамала вышла замуж за своего давнего возлюбленного Бекира Сулейманова, с которым она познакомилась четыре года назад на вечеринке у друзей. У пары восьмилетняя разница в возрасте.

Фот: Джамала и Бекир (instagram.com/jamalajaaa)

Также известно, что родители звезды – музыканты. Отец Алим закончил дирижерское училище, а мама Галина Тумасова прекрасно пела и преподавала в музыкальной школе. Именно она заметила, что голос трехлетней дочки как-то по-особому интонирует – когда Сусанна пела детские песенки, все в изумлении замирали.

Напомним, продюсер LOBODA Нателла Крапивина объяснила концерты в России.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Что вы не знали о лучшей теннисистке Украины?