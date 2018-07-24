"Такого заряда я давно не получал!" Популярная украинская группа выпустила новый клип

DILEMMA представила клип "Майлав" (фото: пресс-служба группы)

Группа DILEMMA представила видео к своему летнему хиту "Майлав"

Популярная украинская группа DILEMMA выпустила клип на сингл "Майлав".

Новое видео коллектива - это двойная порция позитивной энергии, драйва и юмора. Кроме того, фронтмен группы Джей в клипе садится на шпагат между двух крутых авто, как Жан-Клод Ван Дамм.

"Это лучший клип группы! Уверен, что некоторые кадры заставят зрителя не просто улыбнуться, а засмеяться вслух. Девочки, крутые шмотки, танцы и лица на ровном флексе", - говорит Джей.

DILEMMA представила клип "Майлав" (фото: пресс-служба группы)

Его слова подтверждает и Мастер - второй участник DILEMMA.

"Такого заряда я давно не получал! В этом клипе есть все - секс, яркие образы и, вместе с тем, взрыв мозга! Мы там чего только не делаем: купаемся в ванной, летаем, танцуем. Очень хотели удивить поклонников новыми нестандартными решениями. Надеюсь, получилось!" - отметил он.

DILEMMA - Майлав

Добавим, что режиссером клипа стал Радислав Лукин, известный по работе с группами "Антитела", KAZAKY, "Мачете", певицей Марией Яремчук и многими другими.

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