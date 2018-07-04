"Такой кайф": Тина Кароль поделилась подробностями домашних репетиций (видео)

Певица поделилась атмосферным видео

Популярная украинская певица Тина Кароль опубликовала новый пост на своей странице в Instagram, в котором поделилась деталями своей домашней репетиции.

Звезда не подписала публикацию, но этого и не требовалось. Фанаты все равно успели оценить атмосферную видеозапись.

На кадрах видно, как певица вместе с ее командой: музыкантами Антоном Поповым, Иваном Лохманюком и Павлом Дремлюженком проводят репетицию песни Тины в уютной домашней обстановке.

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol) 2 Лип 2018 р. о 11:38 PDT

Видео: репетиция Тины Кароль и ее команды (instagram.com/tina_karol)

Пользователи сети восхищаются артисткой, а некоторые даже заметили, что в своем доме Тина хранит подарки, которые она получает от Instagram-канала фанатов.

"Тина, очень крутой клип и чарующий голос, до мурашек", "Так интересно смотреть на процесс подготовки, да еще в такой домашней атмосфере", "Классное видео, интересно наблюдать за репетициями. А еще в шоке, что подарки, которые давно дарили, все еще стоят", "Блин, эта творческая атмосфера - такой кайф. Так создается лучшее", "Трудяга наша! А еще радует то, что в твоей лаундж-комнате стоят подарки от ФанТины", - прокомментировали поклонники певицы.

Скриншоты комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, MONATIK и Надя Дорофеева заявили о совместной работе.

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