Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Такой кайф": Тина Кароль поделилась подробностями домашних репетиций (видео)

STYLERЗвёзды        04.07.2018 - 07:21
Фото: Тина Кароль (tinakarol.com)
Фото: Тина Кароль (tinakarol.com)

Певица поделилась атмосферным видео

Популярная украинская певица Тина Кароль опубликовала новый пост на своей странице в Instagram, в котором поделилась деталями своей домашней репетиции.

Звезда не подписала публикацию, но этого и не требовалось. Фанаты все равно успели оценить атмосферную видеозапись.

На кадрах видно, как певица вместе с ее командой: музыкантами Антоном Поповым, Иваном Лохманюком и Павлом Дремлюженком проводят репетицию песни Тины в уютной домашней обстановке.

Видео: репетиция Тины Кароль и ее команды (instagram.com/tina_karol)

Пользователи сети восхищаются артисткой, а некоторые даже заметили, что в своем доме Тина хранит подарки, которые она получает от Instagram-канала фанатов.

"Тина, очень крутой клип и чарующий голос, до мурашек", "Так интересно смотреть на процесс подготовки, да еще в такой домашней атмосфере", "Классное видео, интересно наблюдать за репетициями. А еще в шоке, что подарки, которые давно дарили, все еще стоят", "Блин, эта творческая атмосфера - такой кайф. Так создается лучшее", "Трудяга наша! А еще радует то, что в твоей лаундж-комнате стоят подарки от ФанТины", - прокомментировали поклонники певицы.

Скриншоты комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, MONATIK и Надя Дорофеева заявили о совместной работе.

Рекомендуем к просмотру: 

Видео: Что вы не знали о Тине Кароль?

"Мотиватор": Даша Астафьева впечатлила занятиями в спортзале Популярный рэпер снял клип возле Родины-мать (видео)
Теги: видео, Тина Кароль, репетиция
"Люди потеряли способность мыслить": Бабченко жестко раскритиковал россиян после победы РФ на ЧМ-2018
"Спорт и есть политика": Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018
"Они среди нас": Приходько показала поддержку "ДНР" в Днепре (видео)
Уляна Супрун рассказала, как обезопасить себя от подделок при покупке лекарств
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь