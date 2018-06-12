"Танцевать с любимой - это и есть счастье": Алан Бадоев поделился в сети трогательным видео

Режиссер показал, как проводит время в отпуске

Известный украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев отправился в отпуск в Италию, чтобы проведать свою дочь Лолиту и экс-супругу Жанну Бадоеву. Из Тосканы Алан поделился трогательными фото и видео.

Режиссер опубликовал забавные кадры танца с любимой дочкой.

Допис, поширений Alan Badoev (@alanbadoev) 10 Чер 2018 р. о 12:49 PDT

"Танцы! Шаг первый - стройность прежде всего", - подписал ролик Алан Бадоев.

Допис, поширений Alan Badoev (@alanbadoev) 10 Чер 2018 р. о 1:07 PDT

"Танцевать с любимой доченькой, в такой теплой Тоскане, - это и есть счастье!

Помню, как хотел мальчика, мечтал назвать Рустамом, но сейчас понимаю, что Лолита - это самый невероятный подарок планеты: такая сильная, естественно пытается задавать темп и вести танец, настоящая БАДОЕВА, и такая нежная - мои крылья. Наши дети - продолжение любви и мечт", - поделился эмоциями режиссер.

Допис, поширений Alan Badoev (@alanbadoev) 10 Чер 2018 р. о 1:22 PDT

"В танце, как и в жизни - главное доверие", - прокомментировал Бадоев.

Подписчики режиссера оставили под видео массу восторженных комментариев.

"Как прекрасно!", "Смотреть на вас можно бесконечно", "Смех Жанны за кадром - бесподобен", "Как же похожи!", "Малышке очень повезло с папой. А папе - с малышкой", - написали пользователи сети.

Скриншот комментариев

Добавим, что после развода с Аланом Бадоевым Жанна вышла замуж за итальянца украинского происхождения Василия Мельничина и вместе с детьми – Борисом и Лолитой – переехала жить в солнечную Италию.

Фото: Лолита с папой (instagram.com/alanbadoev)

Алан по возможности приезжает к Лолите в Италию, либо же она к нему в Украину.

Фото: Лолита Бадоева (instagram.com/alanbadoev)

Напомним, раздетую российскую певицу застали в постели с украинским режиссером.

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Видео: video.rbc.ua