"Танцуй, Оксана, танцуй": в сети разгорелся скандал из-за флешмоба в поддержку Марченко

Фото: Оксана Марченко (facebook.com/oksana.marchenko)

Пользователи возмущены участием телеведущей в известном танцевальном проекте

Поклонники телеведущей Оксаны Марченко организовали флешмоб в поддержку ее участия в известном танцевальном проекте "Танці з зірками". Об этом сообщает сайт Сlutch.ua

Флешмоб, который организовали поклонники телеведущей Оксаны Марченко в социальной сети Instagram, подписали двойным хэштегом #ОксанаТанцуй #ОксанаТанцюй.

Инициаторы акции призывают фанатов записывать небольшие видео с танцевальными движениями и публиковать в сети. Обязательное условие – герой видео должен сказать ключевую фразу: "Оксана, танцуй! Мы с тобой".

В сети из-за этого флешмоба разгорелся нешуточный скандал. Пользователи не понимают, как можно говорить о танцах, когда в стране есть проблемы поважнее, а также возмущены тем, что в любимом проекте будет участвовать Оксана Марченко, жена скандального политика Виктора Медведчука.

"Ужас. Пригласите Оксану в госпиталь к раненым ребятам, пусть посмотрит им в глаза сначала. У ее мужа руки в крови этих ребят. Ее сладкая жизнь-наша беда", - написала Юлия Ковалено.

Скриншот комментариев (facebook.com/clutchua)

Некоторые пользователи высказывают свою позицию в поддержку Оксаны Марченко и ее мужа Виктора Медведчука.

"Медведчук работает в направлении освобождения наших ребят из плена. И по его инициативе и работе многих освободили", - пишет Наталья Моренова.

Скриншот комментариев (facebook.com/clutchua)

Также пользователи высказывают мнение, что весь этот скандал подогревается специально, чтобы заставить людей ссориться.

"А по-моему, плевать, будет Оксана танцевать или нет. Какая разница? Пока нами можно манипулировать с помощью такой фигни - все плохо!" - написала Лидия Дворская.

Скриншот комментариев (facebook.com/clutchua)

Также пользователи интересуются, в чем конкретно вина Оксаны Марченко, кроме того, что она жена скандального политика?

Скриншот комментариев (facebook.com/clutchua)

Кстати, дочь Виктора Медведчука и Оксаны Марченко Дарья – крестница Владимира Путина и Светланы Медведевой – жены бывшего президента РФ Дмитрия Медведева.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что коллектив канала "1+1" выразил свой протест против участия телеведущей в популярном проекте "Танці з зірками", трансляция которого должна начаться 26 августа.

А также мы сообщали о том, что свою позицию по поводу участия в проекте Оксаны Марченко высказал и генеральный директор телеканала Александр Ткаченко.

"Журналисты имеют право выражать свое мнение в том числе и по поводу решений канала. Однако, хотел бы отметить, что в проекте "Танцы со звездами" принимают участие самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, независимо от их политических взглядов и убеждений", - отметил Ткаченко.

Видео: РБК-Украина