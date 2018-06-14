TAYANNA появилась на премьере анимационного фильма "Суперсемейка 2" (фото)

Как стало известно, известная певица озвучила главного персонажа из нового мультфильма

13 июня в киевском кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ анимации "Суперсемейка 2". К команде украинского дубляжа присоединилась супергеройская команда звезд: Александр Усик, TAYANNA, Наталья Сумская.

Примечательно, что певица TAYANNA смогла посетить показ. Звезда пришла в кино вместе с сыном.

Фото: TAYANNA с сыном (пресс-служба)

"Современная анимация удивительная! Мы с удовольствием смотрели первую часть приключений Суперсемейки с сыном, хорошо знаем всех героев. Для меня большой и приятной неожиданностью стало участие в дубляже. Дубляж фильма - это невероятный опыт, ты пропускаешь героя через себя, перевоплощаешься в него. Моя героиня Войд обладает телекинезом, она очень интересная и эмоциональная. Убеждена, что зрители ее полюбят", - прокомментировала TAYANNA.

Фото: гости показа (пресс-служба)

Также первыми ленту сумели оценить Александр Скичко, Наталья Сумская, Евгений Сморигин, Сальто Назад, Олег Панюта и многие другие.

Фото: гости показа (пресс-служба)

О мультфильме:

Суперсемейка Парр претерпела несколько изменений после первой части их приключений. Теперь и маленький Джек-Джек начинает проявлять свои суперспособности, и юные Даш и Виолет имеют различные проблемы их возраста, и родители немного поменялись местами. Эластика сейчас весьма популярная личность, которая улучшает имидж супергероев в мире. Мистер Исключительный же должен сидеть с детьми, что для мужчины оказывается не таким уж и простым заданием. У суперсемейки, а также их друга Фреона, появляются крупные проблемы, когда они узнают о новом сильном враге. Им нужно всем снова поработать вместе, что проще сказать, чем сделать.

Видео: Суперсімейка 2 (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Напомним, TAYANNA подарила свой голос новому проекту Disney.