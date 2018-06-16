Тайный роман: Регина Тодоренко рассекретила своего бойфренда

Пара публикует совместные фотографии

Популярная телеведущая Регина Тодоренко опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, которые подтверждают ее отношения с известным российским певцом, бывшим солистом группы Smash!! Владом Топаловым.

Слухи о том, что у Регины Тодоренко и Влада Топалова роман, появились этой зимой после того, как они сыграли влюбленную пару в спектакле "Заложи жену в ломбард".

Ведущая "Орла и Решки" опровергла, что их связывают романтические отношения, но в мае снова опубликовала совместную фотографию из поездки на Байкал.

Скриншот фото (instagram.com/vladtopalovofficia)

В четверг, 14 июня Регина Тодоренко отпраздновала день рождения. Ведущей исполнилось 28 лет и праздник Тодоренко решила отметить в Лондоне.

В Instagram Регины Тодоренко появилась фотография завтрака, которую ведущая подписала "Счастье есть!", а потом почти точно такая же фотография появилась в Instagram Влада Топалова.

Скриншот фото (instagram.com/reginatodorenko)

Скриншот фото (instagram.com/vladtopalovofficial)

Позже Тодоренко опубликовала еще одну фотографию, теперь уже совместную с Владом.

Скриншот фото (instagram.com/reginatodorenko)

"Сфоткалась с фанатом", - так подписала фотографию ведущая.

Кстати, мы писали о том, где Регина Тодоренко отпраздновала день рождения.

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