Телеведущая Мария Ефросинина задумывается о пополнении в семье

"Классно, когда в доме много детей"

Телеведущая Мария Ефросинина призналась, что задумывается о третьем ребенке. Об этом Ефросинина рассказала в интервью Катерине Осадчей для передачи "Светская жизнь".

Мария Ефросинина рассказала о том, что она получила новый интересный опыт – озвучила картину. Она отметила, что при выборе картины, которую ей придется озвучивать, попросила организаторов подобрать ей что-то, подходящее по духу.

"Я попросила только, чтобы это была прогрессивная женщина, и чтобы она была с начала двадцатого века, чтобы уже было начало авангарда - все, что я люблю. Это - Александра Экстер. Я о ней почитала, и думаю: моя женщина! Она никогда никого не боялась, ей была плевать, кто и что о ней думает. Она дружила с Пикассо, делала что хотела", - рассказала телеведущая.

Маша Ефросинина вместе с мужем – коллекционеры, но, по ее словам, они ничего не приобретали для своей коллекции с 2014 года.

"К сожалению, с 2014 года мы ничего не купили. С той коллекции, что у нас есть: покупаем, если в произведения искусства есть какая история. Например, у Ильи Чичкана мы купили огромную картину - картину его деда. Дед у него был также художником, и вся его коллекция сгорела во время войны. На картине - украинское село. Илья перерисовал полностью картину своего деда и перенес историю картины, которая сгорела. На нас это произвело огромное впечатление, и Тимур, не задумываясь, купил эту картину", - рассказала Мария Ефросинина.

Кроме того, телеведущая призналась, что в ее жизни наступил момент, когда она задумалась о третьем ребенке. Сейчас у нее гостит племянник и племянница и общее количество детей в ее доме – четверо.

"Я к этому провела две ночи подряд в поезде, потому что я только зашла домой и сказала: "Дайте мне просто зайти в душ, и потом я ваша!". Они сказали: "Хорошо, иди в душ, не спеши!". А когда я вышла из душа, то не узнала свою квартиру, потому что они смогли как-то с дивана выстроить себе домик, игрушки ездили по полу, по потолку. Это был тот момент, когда я задумалась о третьем ребенке", - призналась ведущая и добавила, что по ее мнению, классно, когда в доме много детей.

Видео: Мария Ефросинина ( "Светская жизнь")

Кстати, Ефросинина трогательно поздравила сестру с днем рождения.

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