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Теперь лесная мавка: Маша Ефросинина снялась в чувственной фотосессии

STYLERЗвёзды        07.07.2018 - 19:54
Фото: Маша Ефросинина (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: Маша Ефросинина (РБК-Украина, Виталий Носач)

Маша Ефросинина предстала в новом образе

Украинская ведущая Маша Ефросинина часто радует своих подписчиков необычными фотосессиями. На этот раз она пресдтала в образе лесной мавки и незамедлительно опубликовала снимки в своем Instagram.

Фото из новой фотосессии (instagram.com/mashaefrosinina)

На чувственных снимках Маша позирует в белоснежном платье, окруженная множеством цветов. Подписчики Марии красноречиво отметили, что этот нежный и необычный образ ей очень идет: "Машенька, вы прекрасны и восхитительны! Впрочем, как всегда!", "Очень красивое и оригинальное фото", "Можна картину писать".

Фото из новой фотосессии (instagram.com/mashaefrosinina)

Одна из пользовательниц соцсети поинтересовалась, не имеет ли Маша отношения к новому мультику "Мавка", который должен скоро выйти в свет, поскольку заметила сходство рисунков на руках и ногах Ефросининой с рисунками у персонажа из мультика. Другой пользователь провел аналогию с фильмом "Вий", видимо потому, что образ, подобранный для фотосессии, сделал Машу похожей на ведьму. Еще один подписчик спросил о косметических средствах, которыми пользуется ведущая. Похоже, что естественная красота Маши превратилась на снимках в сказочную.

Скрин комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Кстати, недавно Маша Ефросинина продемонстрировала стильные образы на джазовом фестивале во ЛЬвове.

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Теги: Маша Ефросинина
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