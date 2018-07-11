"Теперь спать": Ани Лорак в облегающем платье пожаловалась на усталость

Подписчики Лорак пожелали ей скорейшего отдыха
Опальная поп-исполнительница Ани Лорак поделилась со своими instagram-подписчиками "вечерним" фото. Певица позирует в облегающем платье, обильно обшитом золотыми пайетками, на плечи Лорак накинула халат, декорированный перьями.
При этом Лорак призналась, что после трудового дня очень устала.
"Усталость.. Все, теперь спать", - подписала снимок певица.
При этом на фото видно, что Лорак действительно выглядит очень уставшей.
Уставшая Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Судя по гео-отметке публикации, фото было сделано на одном из курортов Турции. Подписчики певицы предположили, что один из отелей мог пригласить Лорак на выступление перед туристами.
У одного из пользователей соцсети instagram действительно нашлось фото с Ани Лорак. По тегам к фото понятно, что Ани посетила Турцию с небольшим выступлением.
#студиякавказскихтанцевнарт #выступление #концерт (фото: instagram.com/sultan_tutarishev_nart)
Подписчики певицы пожелали ей больше отдыхать. А также отметили, что выглядит она роскошно. Однако не все оценили ее образ – платье в сочетании с пестрым халатом.
"Красивая девушка, красивые песни. Но стиль одежды..." – пишет zpristupa.
"Прекрасные формы! Восхитительно выглядите!" – восхищается nataliakhan9487.
"Отдыхать и восстанавливаться", - настаивает lili.cyprus.
"Даже уставшая ты прекрасна", - пишет mira_mayamirova.
"Вы на самом деле устали, нужно беречь себя", - комментирует sitko_sergei.
Напомним, ранее STYLER писал, как Ани Лорак обескуражила фанов фото в красном купальнике, который подчеркивает ее шикарный бюст.
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