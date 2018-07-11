"Теперь спать": Ани Лорак в облегающем платье пожаловалась на усталость

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Подписчики Лорак пожелали ей скорейшего отдыха

Опальная поп-исполнительница Ани Лорак поделилась со своими instagram-подписчиками "вечерним" фото. Певица позирует в облегающем платье, обильно обшитом золотыми пайетками, на плечи Лорак накинула халат, декорированный перьями.

При этом Лорак призналась, что после трудового дня очень устала.

"Усталость.. Все, теперь спать", - подписала снимок певица.

При этом на фото видно, что Лорак действительно выглядит очень уставшей.

Уставшая Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Судя по гео-отметке публикации, фото было сделано на одном из курортов Турции. Подписчики певицы предположили, что один из отелей мог пригласить Лорак на выступление перед туристами.

У одного из пользователей соцсети instagram действительно нашлось фото с Ани Лорак. По тегам к фото понятно, что Ани посетила Турцию с небольшим выступлением.

#студиякавказскихтанцевнарт #выступление #концерт (фото: instagram.com/sultan_tutarishev_nart)

Подписчики певицы пожелали ей больше отдыхать. А также отметили, что выглядит она роскошно. Однако не все оценили ее образ – платье в сочетании с пестрым халатом.

"Красивая девушка, красивые песни. Но стиль одежды..." – пишет zpristupa.

"Прекрасные формы! Восхитительно выглядите!" – восхищается nataliakhan9487.

"Отдыхать и восстанавливаться", - настаивает lili.cyprus.

"Даже уставшая ты прекрасна", - пишет mira_mayamirova.

"Вы на самом деле устали, нужно беречь себя", - комментирует sitko_sergei.

Напомним, ранее STYLER писал, как Ани Лорак обескуражила фанов фото в красном купальнике, который подчеркивает ее шикарный бюст.

Украинские Герои, погибшие в июне 2018. Скорбим!