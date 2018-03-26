"Тепло близко": Катя Осадчая показала, как выглядит без макияжа

Не все пользователи согласились, что "весна пришла"

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась со своими подписчиками в сети Іnstagram "весенне-выходным" фото. При этом на снимке улыбчивая Осадчая позирует без макияжа.

"Сегодня впервые почувствовали приближение весны, еще немного и снимем шапки", - подписала фото несменная ведущая программы "Світське життя".

Фото: instagram.com/kosadcha

Фанатам ведущей ее выходной образ очень понравился, особенно – естественная красота.

"Красивая! Тебе не нужен грим", - комментирует фото hope1ess_romantic.

"Как вам чудесно без макияжа, в шапке, куртке и счастливой!" – пишет ianochkamalko.

"Без макияжа такая нежная", - восхищается anna_shinkareva.

Скриншот комментариев instagram.com/kosadcha

При этом часть пользователей с Осадчей согласились, а вот некоторые иронично подшутили, мол, "такая себе весна - в пуховике и шапке".

"Ще трохи, і пуховик можна до пояса розтібнути!" – улыбается faustalia.

"Сразу видно, весна уже близко) Перчатки, пуховик, шапка, заснеженный пейзаж… Все говорит о ранней весне", - иронично отмечает artpodium_ukraine.

Скриншот комментариев instagram.com/kosadcha

Катя Осадчая во время отдыха в Стамбуле (фото: instagram.com/kosadcha)

Кстати, ранее Катя Осадчая заинтриговала поклонников весенним сезоном популярной передачи "Світське життя".

Так, на своей Іnstagram-странице телеведущая опубликовала видео бэкстейджа фотосессии, приуроченной именно к новому сезону ТВ-шоу. При этом подписчиков ведущей заворожило ее платье, щедро украшенное пайетками. Под вспышками фотоаппарата наряд Осадчей очень ярко блестит.

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