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"Терпеть ее не могу": украинская телеведущая испортила отдых россиянам

STYLERЗвёзды        14.06.2018 - 15:29
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Они были в отпуске в Испании

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая раньше вела тревел-шоу "Оерл и решка", испортила отдых россиянам. Об этом рассказала пользователь Ксения Лятина в комментарии под фото на странице Анны Седоковой в Instagram. На снимке певица позирует с Лесей Никитюк.

Скриншот поста (instagram.com/annasedokova)

"С тех пор как на нас Леся в Испании орала что мы русские убиваем ее родных! Терпеть ее не могу. И требовала нас из гостиницы выселить. Но правда ее успокоили все быстро. А еще обещала не работать на ТВ. Уже 4 года прошло, но все также работает", - написала Лятина.

Судя по фотографиям на странице женщины, в Испании она отдыхала в сентябре 2014 года.

Скриншот поста (instagram.com/kseniared_)

Ранее тандем Леси Никитюк и Анны Седоковой восхитил сеть.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, ставшая популярной после съемок в тревел-шоу "Орел и Решка", опубликовала на своей Іnstagram-страничке общее фото с известной певицей Анной Седоковой. При этом отмечается, что Седокова стала одной из участниц развлекательной программы "Хто зверху?" на Новом канале, ведет которую Никитюк вместе с Сергеем Притулой.

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Теги: Леся Никитюк
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