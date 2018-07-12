"Тетя решила хайпануть": продюсер LOBODA грубо высказалась по поводу Тины Кароль

Фото: Светлана Лобода и Нателла Крапивина (instagram.com/natellakrapivina)

Нателла Крапивина написала резкое высказывание

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина осудила популярную украинскую певицу Тину Кароль за то, что та резко высказалась в сторону ALEKSEEVа. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Продюсер Лободы упомянула в своей публикации новость о том, что Тина Кароль возмутилась выступлением артиста на Евровидении 2018 от Беларуси.

"Я эту темку пропустила! Тетя решила хайпануть! Ну, что ж, когда нет песен, остается только дешевый треп. Даже как-то неудобно за артистку. Как думаете, может, подарить ей хорошую песню? Авось добрее станет", - подписала своей пост Нателла. Скриншот поста (facebook.com/natella.krapivina)

Стоит отметить, что украинский исполнитель ALEKSEEV выступал на международном песенном конкурсе Евровидение в этом году с песней Forever, представляя Беларусь. Он выступил только в первом полуфинале из-за того, что сильно перенервничал. Дальше не прошел.

Пользователи сети отозвались на данное заявление. Один пользователь напомнил о том, что Тина Кароль выпускала свою помаду в Беларуси.

"Критиковать каждый может", "Не оскуднеет рука дающего, сказал кто-то умный", "Вы ее пиарщица?", "Интересно...а почему она свою помаду делала в Беларуси?" - прокомментировали пользователи.

Скриншоты комментариев (facebook.com/natella.krapivina)

Напомним, что Тина Кароль резко отозвалась о выступлении певца. По мнению украинской певицы, страну должен представлять ее гражданин, вне зависимости от того, какое государство принимает участие в конкурсе.

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