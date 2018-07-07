Тилль Линденманн прокомментировал слухи об отношениях со Светланой Лободой

Солист Rammstein поздравил Светлану Лободу с мировым успехом

Опальная Светлана Лобода, которая в конце мая 2018 года стала мамой второй раз, до сих пор не рассекретила имя отца ребенка. Что уж говорить, она даже не назвала имя новорожденного малыша. СМИ нередко приписывали роман 35-летней артистке с Тиллем Линденманном, солистом Rammstein. В интервью Karabas Live Нателла Крапивина процитировала слова Тилля по поводу этих слухов.

Тилль, к слову, ранее никак не реагировал на подобную информацию в прессе, но сегодня в сети все-таки появился его комментарий.

"Я уважаю личное пространство Светланы и не задаю ей лишних вопросов. Знаю, что у Светы есть отношения, но не могу ничего комментировать, потому что это ее территория. Я туда никогда не захожу. Во-первых, мне так спокойнее. Во-вторых, история с Тиллем слишком прекрасна сама по себе. Когда история попала в СМИ, Тилль выслал Свете много скринов немецкой прессы. И написал: "У нас с тобой мировой успех!". Рано или поздно Светлана сама захочет рассказать свою историю, а на сегодня она принадлежит только ей, и не имеет ко мне никакого отношения", – прокомментировала ситуацию продюсер Лободы.

Напомним, что Светлана Лобода познакомилась с Тиллем Линденманном в 2017 году на фестивале "Жара" в Баку. Линденманн практически сразу же был окружен прессой и перезнакомился со всей российской эстрадой, в том числе и с Лободой. СМИ и социальные сети были наполнены наиболее разнообразными вариациями общения между певцами. Сама Лобода также публиковала неоднозначные фотографии с Тиллем, однако никогда не раскрывала интригу.

Напомним, что популярная украинская певица Светлана Лобода рассказала, как проходили роды, кто на них присутствовал и как она совмещает материнство и работу. Отмечается, что роды проходили в клинике Cedars-Senai, где рожали Мадонна, Ким Кардашьян и Бритни Спирс.

Видео: video.rbc.ua