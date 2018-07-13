Тина Кароль напугала своих поклонников внешним видом и заставила переживать о здоровье 

Фото: Тина Кароль (tinakarol.com)

Певица собирается выпустить фото-книгу о себе и предложила поклонникам одно из своих фото для обложки

Известная украинская певица Тина Кароль уделяет много времени своей странице в Instagram и с завидной регулярностью радует своих подписчиков новыми образами. Недавно артистке удалось встревожить своих фанов, опубликовав снимок с обложки фотокниги известного французского фотографа Себрана Даргента "Тина Кароль. Одним кадром".

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Ставь лайк, если понравился этот снимок", - подписала свой пост певица. Однако неестественная бледность кумира сразу вызвала массу противоречивых комментариев среди ее фолловеров. Одни восхищались красотой Тин Кароль, другие же осуждали ее внешний вид, списывая свое недовольство на усталость артистки.

Кто-то расхваливал своего кумира: "Богиня", "Холодная и сексуальная" , "Полнейший космос. Такая нереальная", "Нереальная. Такой пронзающий взгляд".

Кто-то, напротив, считал, что модель на фото выглядит "не очень": "не нравится, бледная как смерть. Вот честно", "немного странный снимок. То ли душевно беспокойна, то ли не проснувшаяся", "Умирающий лебедь" и далее в таком духе.

Нашлись и те, кто проникся работой фотографа и по достоинству оценил его профессионализм: "Очень красивый и профессиональный кадр", "фото в этой книге все какие-то нереальные, атмосферные и с душой", а также те, кто оставили комплименты пивице и ее глазам.

Скриншот комментариев к посту (instagram.com/tina_karol)

Напомним, что ранее Тина Кароль восхитила сеть абсолютно противоположным образом – нежным и светлым.

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