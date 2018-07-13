Тина Кароль откровенно рассказала о месте женщины в современном обществе (видео)

Фото: Тина Кароль (tinakarol.com)

Певица прокомментировала изменения в женской половине планеты

Известная украинская певица Тина Кароль (Татьяна Либерман) рассказала о месте женщины в современном обществе. Своим мнением звезда поделилась в интервью белорусскому каналу CTVBY.

"Женщины более активны, мужчин они не напоминают. Они стали более властными, раскованными. И это диктует общество, это диктует современный бизнес и современное общество. И в этом нет ничего плохого", - считает певица.

Она добавила, что учит своего сына уважать женщин и семью.

Тина Кароль раскрыла образ мужчин, которые ей нравятся.

"Меня пленит простота, пленит легкость на подъем, возможность сделать что-либо посредством своего интеллекта, своего труда. Не купив, а заработав", - отметила певица.

По словам Тины Кароль, так сложилась ее артистическая судьба.

"Ничего легко мне никогда не давалось", - добавила звезда.

Певица также рассказала о своем фильме "Интонации", в котором рассказывается о психотипах женского "Я".

"Фильм "Интонации" – это был финальный аккорд огромного, большого, самого масштабного поп-тура, который был наполнен идеологией, как и фильм, о психотипах женского "Я": женщина-босс, женщина-мама, женщина-подруга, женщина-любовница, женщина-ребенок", - отметила певица.

"Эти пять граней, пять интонаций живут внутри нас, наша задача духовно развивать их одновременно. С этих красок, с этих углов и были заявлены различные беседы, интервью, вопросы, которые вы видели в фильме "Интонации", и созданы треки в альбоме. Все пошло от музыки", - добавила исполнительница.

Видео: Интервью с Тиной Кароль (YouTube/CTVBY)

Кстати, продюсер Светланы Лободы грубо высказалась о Тине Кароль.

Нателла Крапивина осудила популярную украинскую певицу за то, что та резко высказалась в сторону молодого исполнителя ALEKSEEV.

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