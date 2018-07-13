Тина Кароль откровенно рассказала о месте женщины в современном обществе (видео)

Певица прокомментировала изменения в женской половине планеты
Известная украинская певица Тина Кароль (Татьяна Либерман) рассказала о месте женщины в современном обществе. Своим мнением звезда поделилась в интервью белорусскому каналу CTVBY.
"Женщины более активны, мужчин они не напоминают. Они стали более властными, раскованными. И это диктует общество, это диктует современный бизнес и современное общество. И в этом нет ничего плохого", - считает певица.
Она добавила, что учит своего сына уважать женщин и семью.
Тина Кароль раскрыла образ мужчин, которые ей нравятся.
"Меня пленит простота, пленит легкость на подъем, возможность сделать что-либо посредством своего интеллекта, своего труда. Не купив, а заработав", - отметила певица.
По словам Тины Кароль, так сложилась ее артистическая судьба.
"Ничего легко мне никогда не давалось", - добавила звезда.
Певица также рассказала о своем фильме "Интонации", в котором рассказывается о психотипах женского "Я".
"Фильм "Интонации" – это был финальный аккорд огромного, большого, самого масштабного поп-тура, который был наполнен идеологией, как и фильм, о психотипах женского "Я": женщина-босс, женщина-мама, женщина-подруга, женщина-любовница, женщина-ребенок", - отметила певица.
"Эти пять граней, пять интонаций живут внутри нас, наша задача духовно развивать их одновременно. С этих красок, с этих углов и были заявлены различные беседы, интервью, вопросы, которые вы видели в фильме "Интонации", и созданы треки в альбоме. Все пошло от музыки", - добавила исполнительница.
Видео: Интервью с Тиной Кароль (YouTube/CTVBY)
Кстати, продюсер Светланы Лободы грубо высказалась о Тине Кароль.
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