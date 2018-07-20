Тина Кароль представит попурри украинских хитов в масштабном шоу канала "Украина"

Тина Кароль (фото: УНИАН)

Тина Кароль представит современное звучание самых известных украинских композиций

Народная артистка Украины Тина Кароль представит попурри из своих композиций "Твої гріхи", "Перечекати", "Тобі здається", а также украинской народной песни "Несе Галя воду" в грандиозном бесплатном шоу "З Днем народження, Україно!", которое состоится 25 июля в Ботаническом саду имени Николая Гришко.

Видео: РБК-Украина

На сцене праздничного шоу канала "Украина" выступят самые популярные украинские артисты - Тина Кароль, Олег Винник, THE HARDKISS, Оля Полякова, Макс Барских, TAYANNA, ALEKSEEV, Alyosha, Сергей Бабкин, группы "НеАнгелы", "ТІК", TARABAROVA, "Антитіла", KADNAY.

По словам музыкального продюсера канала "Украина" Геннадия Витера, это шоу просто невозможно пропустить.

"Телеканал "Украина" собирает самых ярких исполнителей нашей страны на одной площадке. Новые образы, современное звучание самых известных украинских хитов, необыкновенная праздничная атмосфера. Это все непременно нужно увидеть собственными глазами", - говорит Витер.

Тина Кароль представит попурри украинских хитов (фото: пресс-служба канала "Украина")

Напомним, на открытой площадке в Киеве звездные артисты исполнят самые известные песни украинских авторов, которые заложили основу нашей эстрады и стали безоговорочными хитами своего времени. Также со сцены грандиозного шоу будут звучать современные хиты, которые являются символом нынешней Украины и прославляют ее на мировых сценах.

Грандиозное шоу "З Днем народження, Україно!" начнется в 20:00. Телевизионную версию зрители канала "Украина" увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

Анонс шоу "З Днем народження, Україно!"

Ранее Тина Кароль призналась в своих слабостях.