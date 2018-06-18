"Типа так модно?": Надя Дорофеева в шортах наизнанку удивила сеть

Фаны певицы отметили, что выглядит она шикарно

Украинская поп-исполнительница Надя Дорофеева удивила своих поклонников очередной стильной новинкой. Так, певица опубликовала на своей instagram-страничке фото, где она позирует в белоснежном топе и шортах интересного фасона. Смотрится этот элемент гардероба так, словно Дорофеева забыла вывернуть их на лицевую сторону. Однако именно так и было задумано.

Надя Дорофеева в шортах необычного фасона (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Отметим, что фото было сделано на одном из курортов и ночных клубов Одессы, куда Дорофеева отправилась отдохнуть на выходных вместе со своей музыкальной командой.

Подписчики Нади Дорофеевой по-разному оценили ее наряд. Кто-то пришел в восторг, а некоторым новая мода не понравилась.

"Крутая идея с шортами", - пишет ilo-ilo.

"Пусть даже такие шорты – это и мода, но все равно выглядит как неправильно надетые", - комментирует bulygina_daria.

"Шорты - типа мода такая?" – пишет lenakruglova03.

"Опять новая мода, скоро все так ходить будут", - отмечает alirina.

Скриншот комментариев instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева с командой на отдыхе в Одессе (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева во время отдыха в Турции в мае 2018 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Дорофеева вдохновила своих поклонников ультра стильным образом в красных укороченных брюках, черном лифе, короткой розовой пуховой накидке и черных босоножках на высокой платформе.

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