Топалов сделал предложение руки и сердца Регине Тодоренко (фото)

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая ответила согласием

Российский певец Влад Топалов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, популярной украинской телеведущей Регине Тодоренко. Об этом стало известно из страницы самой ведущей в Instagram.

Регина опубликовала новые снимки со своим избранником, где видно обручальное кольцо на ее безымянном пальце. Телеведущая приняла предложения Влада.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"Согласна!" – подписала публикацию звезда.

Поклонники уже успели поздравить звездную пару с таким радостным событием.

"Поздравляю, горько", "Ну ничего себе...", "Ура-а-а-а! Регина, ты лучшая", "Безумие! Счастья вам!", "Вы так похожи и такие милые! Счастья вам! Поздравляю!", "Наконец-то!", "Неужели это свершилось", - написали они в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Отметим, что Владу Топалову 32 года. В 2017 году он развелся со своей первой супругой, с которой был в браке менее двух лет.

Ранее Регина Тодоренко официально подтвердила свои отношения с российским певцом Владом Топаловым, опубликовав новый снимок на своей странице в соцсети.

После фото со встречи поклонники тут же стали обсуждать возможную беременность телеведущей. Поводом стал выбранный ею неоднозначный наряд, который полностью скрывает фигуру.

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