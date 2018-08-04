В траурном платье и без кольца: Ани Лорак впервые появилась на публике после измены мужа

Фото: Ани Лорак с мужем (instagram.com/anilorak)

На текущий момент артистка не комментирует ситуацию

Последний снимок в профиле Ани Лорак был добавлен более 5 дней назад. Это стало беспокоить поклонников артистки, которые стали активно интересоваться ее местонахождением. Резкий "уход" из социальной жизни артистки связывают с информацией об измене Мурата Налчаджиоглу, который состоит в браке с артисткой.

Первым и единственным снимком за последнее время стала фотография в черном платье и без кольца, опубликованная на странице Ани Лорак в историях Instagram.

Скриншот истории instagram.com/anilorak

На снимке видно, что звезда позирует в черном платье, при этом обручального кольца на ее руке нет. Поклонники сделали вывод, что в семье артистки действительно большие проблемы, и с Муратом Налчаджиоглу она, скорее всего, разведется.

Напомним, СМИ распространили видео, на котором Мурата поймали на измене с киевлянкой Яной Беляевой. Ани Лорак в это время была на фестивале "Жара" в Баку.

Следует напомнить, что в сети появились новые подробности о личной жизни опальной украинской певицы Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) и ее мужа, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Журналисты узнали, что Мурат неоднократно изменяет своей супруге.

Также мы рассказывали, что после измены супруга Ани Лорак внезапно пропала из соцсетей.

Видео: (video.rbc.ua)