"Три образа женщины": Леся Никитюк похвасталась дизайнерскими платьями

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая показала красивую фигуру в дизайнерских нарядах

Недавно известна украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в своем профиле в Instagram свежий коллаж, на котором она изображена в платьях. Девушка проводила опрос, какое из платьев идет ей больше всего. Практически единогласно подписчики проголосовали за второй наряд.

На фотографии Леся облачена в короткие платья разного фасона. Первое из них представляет собой модное решение при использовании ткани с пайетками на запах. Второе – необычное платье-миди с модным сочетанием синего и зеленого цветов. Третье больше напоминает летний сарафан с крестообразным пересечением бретелей и аппликацией из страз.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

"Какое платье вам нравится больше всего, 1, 2, 3? Подходит ли оно мне?" — написала под публикацией телеведущая.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/lesia_nikituk

В комментариях поклонники веселой ведущей практически единогласно выбрали лучшим второй наряд. Многие отметили, что каждое из трех представленных платьев по-особенному ее украшает.

"Мне кажется лучше всего Лесе подходит 3 платье, оно более простое и мне кажется, что Лесне подходят простые платья и сарафаны", "Леся - украшение любого наряда", "Как по мне, это не лучшие из твоих платьев. Но из этих мне больше нравится 1, 2 тоже хорошо сидит. А вот 3 на тебе так себе", "Леся, на вашей фигуре любое платье станет шедевром, потому это сложный выбор", "Лесь тебе все подходят", "Три возраста женщины - ребенок, дама и беззубая старушка) прости, но там реально не видно зубов", — пишут комментаторы.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, что популярная телеведущая Леся Никитюк ошеломила сеть фотографией в купальнике.

Видео: (video.rbc.ua)