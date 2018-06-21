Первая за 10 месяцев: вышла новая песня группы "Бумбокс"

Композиция "Тримай мене" записана Андреем Хлывнюком в дуэте с Александром Чемеровым

21 июня группа "Бумбокс" представила новую песню "Тримай мене", которая записана в дуэте с известным украинским музыкантом, лидером группы The Gitas Александром Чемеровым.

По словам Чемерова, музыканты хотели сделать этот трек очень давно, но "как-то не доходили руки".

"И вот, наконец, получилось. Это очень интересная коллаборация, так как сошлись два берега и полилась такая река под названием "Тримай мене". Песня очень глубокая. Она имеет для меня несколько смыслов. Надеюсь, что люди тоже найдут в ней свои смыслы. И не будут оставлять ее в рамках какого-то одного смысла, потому что это такая глубокая и очень эмоциональная песня", прокомментировал трек Чемеров.

Бумбокс & The Gitas "Тримай мене"

Как пишет сайт MusicInUA, этот трек - самый свежий на сегодняшний день материал от группы "Бумбокс". Предыдущий мини-альбом Андрея Хлывнюка и Ко "Голый Король" был представлен почти десять месяцев назад - 22 августа 2017 года.

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