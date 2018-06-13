Трусы поверх брюк: российская певица удивила экстравагантным образом (фото)

Поклонникам не понравился такой необычный образ певицы

Солистка популярной российской группы "А-Студио" Кэти Топурия появилась на публике в экстравагантном и необычном образе. Снимок появился на странице в Instagram группы А-Студио".

На музыкальной премии "МУЗ-ТВ 2018. Трансформация" артистка появилась в наряде в стиле Леди Гаги.

Фото: instagram.com/astudio_group

Топурия была одета в белый костюм, выглядело так, будто нна надела трусы поверх странных брюк.

Фото: instagram.com/keti_one_official

Пользователи соцсети бурно отреагировали на такой образ. Фанатам певицы не понравился такой наряд и они раскритиковали Кэти.

"Какой ужасный костюм на ней"; "Что-то муза у Кэти ушла куда-то не туда...."; "У Кэти как будто волосы грязные (не успела укладку сделать). Здесь бы хоть поднять волосы в объемный пучок, зализанный по бокам, хоть вид был бы", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/astudio_group)

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