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Турецкая певица попала в тюрьму за упоминание президента в песне

STYLERЗвёзды        23.03.2018 - 14:17
Фото: Зухал Олджай (facebook.com zuhalolcay)
Фото: Зухал Олджай (facebook.com zuhalolcay)

Артистку приговорили к 10 месяцам заключения

Турецкую певицу Зухал Олджай посадили в тюрьму за то, что она упомянула в песне президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает агентство "Фергана".

Артистку приговорили к 10 месяцам заключения, хотя прокуратура запрашивала для нее четыре года колонии.

В 2016 году Зухал Олджай во время выступления изменила текст песни.

Фото: Зухал Олджай (instagram.com-zuhalolcay)

"Реджеп Тайип Эрдоган, все пустое, все ложь. Однажды эта жизнь закончится, и вы скажете: "Это был сон", - спела она.

Певицу также обвиняли в том, что во время концерта она показала средний палец.

Зухал Олджай отрицала обвинения и утверждала, что изменила слова только ради рифмы. А жест был адресован зрителю в первых рядах, который сделал ей замечание.

Напомним, украинская поп-звезда рассказала, сколько денег вложила в собственную раскрутку.

"Очень благодарна мужу Виталию, который стал моим продюсером. Признаюсь, без него, может, ничего бы и не случилось. К моменту нашей встречи мне было двадцать лет. Я написала несколько песен и иногда выступала на городских праздниках на западной Украине", - рассказала она.

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Теги: певица, тюрьма
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