"Ты уже другой": Ани Лорак эмоционально отреагировала на "измену" мужа

Иллюстративное фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица поделилась с поклонниками видеозаписью с концерта

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая длительное время проживает в России, эмоционально отреагировала на скандал вокруг "измены" ее мужа, Мурата Начладжиоглу. На своей странице в Instagram звезда опубликовала знаковое видео.

"Сцена - моя любовь. Ваша любовь и есть моя жизнь. Спасибо", - написала она.

Примечательно, что Лорак также опубликовала выступление, на котором поет песню "Зеркала".

Слова из песни:

Острые углы, нервы, суета.

Ты уже другой, я давно не та,

Что была с тобой, бережно храня нашу любовь.

Ты включаешь свет, только мне темно.

Холодно одной, холодно давно.

Не хватает сил сделать первый шаг и все изменить...

Но, я смотрю в твои глаза -

В пустые зеркала, ищу в них отражения.

Знаю, что любовь давно ушла -

И в мире из стекла, ищу любви спасенья, слышишь?!

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 10 Сер 2018 р. о 2:48 PDT

Видео: Ани Лорак опубликовала новый пост (instagram.com/anilorak)

Вероятно, таким образом артистка решила обратиться к своему супругу. В то же время пользователи сети поспешили поддержать певицу.

"Скажите, как можно изменять таким шикарным женщинам? Какая бы она не была, ну разлюбил ты ее. Уйди ты достойно, как мужик. Зачем изменять. Не понимаю", - сказал пользователь For You.

"Надо уметь любить. Это и значит прощать. Измена. Глупость. Раздувать могут ее только малолетки", - сказала юзер Анна.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, мужа Ани Лорак поймали на измене. В сети появилось видео с Муратом и его любовницей.

Турецкий бизнесмен весь вечер не отрывал рук и глаз от брюнетки по имени Яна. На видео зафиксировали, как Мурат нежно обнимает девушку, гладит внутреннюю сторону ее бедра и что-то шепчет ей.

Ранее отец Ани Лорак прокомментировал "похождения" мужа звезды. Мирослав Куек заявил, что якобы то, что Мурат Налчаджиоглу изменяет его дочери – это слухи, которые рушат их семью.

После сканадала с изменой мужа, Ани Лорак с дочерью улетели в Израиль.

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