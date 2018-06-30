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"Ты мое море": Лолита показала фильм о своей дочери

STYLERЗвёзды        30.06.2018 - 12:27
Фото: Лолита Милявская (facebook.com/LolitaMilyavskaya)
Фото: Лолита Милявская (facebook.com/LolitaMilyavskaya)

Певица сообщила, что ее дочь скоро станет студенткой

Скандальная российская певица украинского происхождения Лолита показала фильм о своей дочери. Видео певица опубликовала на странице в Instagram.

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которая заявила, что она не знает, кто такой Олег Сенцов, показала видеофильм о своей дочери.

Видео составлено из различных фотографий Евы, дочери певицы, которая недавно закончила школу, получив несколько грамот. Лолита сообщила, что Ева уже подала документы на поступление в ВУЗ.

"Меня многие просили сделать фильм из Евочких фото. Слушаю и повинуюсь! Телефон сам выбрал, что считал нужным. Жаль, когда она была совсем маленькой, не было таких мобильников, снимали и проявляли плёнку. Боже, как быстро летит время!!! Уже подали документы на поступление! В лице моей доченьки, обнимаю всех подписчиков!", - так подписала видео Лолита Милявская.

Известно, что Ева носит фамилию Цекало, хотя третий муж певицы шоумен Александр Цекало не является ее родным отцом. Девочка живет с бабушкой в Киеве.

Напомним, опальная Лолита заявила, что не знает, кто такой Сенцов.

Известная российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которой СБУ на три года запретила въезд в нашу страну, пожаловалась, что не может приехать в Киев на выпускной дочери, а также заявила, что не знает, кто такой Олег Сенцов.

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Теги: певица, Лолита
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