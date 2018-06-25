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"Ты моя вселенная": MELOVIN показал дорогую ему женщину (фото)

STYLERЗвёзды        25.06.2018 - 21:57
Фото: MELOVIN (instagram.com/melovin_official)
Фото: MELOVIN (instagram.com/melovin_official)

Артист поделился снимком из личного архива

Украинский певец MELOVIN, который представлял нашу страну на Евровидении 2018, рассказал о главной в своей жизни женщине. Ее снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram.

На фото изображена мама певца, которую он трогательно поздравил с днем рождения и назвал своей вселенной.

"Моя невероятная мама! Сегодня вселенная отправила тебя на землю, и я поздравляю тебя с днем рождения! Ты подарила мне жизнь! Настоящую, счастливую и уверенную! Я люблю тебя настолько, что эту силу невозможно высчитать ни одной придуманной учеными формулой и единицей измерения!" – написал певец.

На фото мама артиста позирует в шляпе, похожей на те, которые любит носить и сам MELOVIN.

"Ты моя вселенная, моя икона! Именно твоя вера и любовь сделали меня тем, кем я являюсь для многих людей! Будь счастлива! Долгих лет жизни и титанового здоровья! P.S помнишь, как ты не хотела, чтобы я тебя фотографировал? А ведь не зря я тебя уговорил! Ты роскошна!" - поздравил MELOVIN маму с праздником.

Скриншот поста (instagram.com/melovin_official)

Ранее MELOVIN пообщался с Жан-Полем Готье.

Костя Бочаров, который известен под сценическим псевдонимом MELOVIN сообщил, что после своего выступления на Евровидение 2018 очень переживал, как его встретят в Украине.

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Теги: MELOVIN
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