"У Кати будет выбор": Юрий Горбунов показал свою "шведскую семью"

Катя Осадчая и Юра Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Подписчики Горбунова оставили под его фото ироничные комментарии

Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов развеселил своих подписчиков в сети instagram забавным фото. Так, на снимке Горбунов позирует со своей звездной женой – неизменной ведущей программы "Світське життя" Катей Осадчей. Но также на фото красуется еще один Горбунов! Вернее, его полноразмерная копия.

"Наша шведская семья", - в шутку подписал "тройное" фото Горбунов.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

При этом отметим, что полноразмерная копия телеведущего была сделана специально в рамках нового украинского фильма "Скажене весілля", продюсером которой как раз выступает Юрий Горбунов. К слову, в прокате фильм должен появиться с 4 октября.

Что касается "тройного" фото, подписчики Горбунова поспешили оставить и свои забавные комментарии под необычным снимком.

"Фух! Наконец у Кати будет выбор", - пишет shubinamasha.

"Юры много не бывает", - улыбается iuliiapodgorodetskaia.

"Очень красивая фотография. Гармонии вам, ребята! Катюша – принцесса", - желает bezhan__a.

"Хах, Юра, конкуренции не боишся?" – смеется marianna_delacrua.

Скриншот комментариев instagram.com/gorbunovyuriy

"Теперь нас двое", - подписал фото Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, ранее Катя Осадчая вызвала просто шквал положительных отзывов, поделившись со своими фанатами очень нежным и "свежим" фото в образе "Мавки". Соответствующий снимок телеведущая сделала по время празднования Ивана Купала (с 6 на 7 июля 2018).

Подписчики ведущей едва ли не в один голос отметили, что из любимица "сказочная".

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