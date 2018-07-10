"У Кати будет выбор": Юрий Горбунов показал свою "шведскую семью"

Подписчики Горбунова оставили под его фото ироничные комментарии
Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов развеселил своих подписчиков в сети instagram забавным фото. Так, на снимке Горбунов позирует со своей звездной женой – неизменной ведущей программы "Світське життя" Катей Осадчей. Но также на фото красуется еще один Горбунов! Вернее, его полноразмерная копия.
"Наша шведская семья", - в шутку подписал "тройное" фото Горбунов.
Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
При этом отметим, что полноразмерная копия телеведущего была сделана специально в рамках нового украинского фильма "Скажене весілля", продюсером которой как раз выступает Юрий Горбунов. К слову, в прокате фильм должен появиться с 4 октября.
Что касается "тройного" фото, подписчики Горбунова поспешили оставить и свои забавные комментарии под необычным снимком.
"Фух! Наконец у Кати будет выбор", - пишет shubinamasha.
"Юры много не бывает", - улыбается iuliiapodgorodetskaia.
"Очень красивая фотография. Гармонии вам, ребята! Катюша – принцесса", - желает bezhan__a.
"Хах, Юра, конкуренции не боишся?" – смеется marianna_delacrua.
Скриншот комментариев instagram.com/gorbunovyuriy
"Теперь нас двое", - подписал фото Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Напомним, ранее Катя Осадчая вызвала просто шквал положительных отзывов, поделившись со своими фанатами очень нежным и "свежим" фото в образе "Мавки". Соответствующий снимок телеведущая сделала по время празднования Ивана Купала (с 6 на 7 июля 2018).
Подписчики ведущей едва ли не в один голос отметили, что из любимица "сказочная".
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