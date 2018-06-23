"У меня была истерика": возлюбленный Регины Тодоренко угодил в скандал (фото)

Топалов нелепо высказался в адрес девушки с формами

Известный российский певец Владислав Топалов, которому приписывают роман с украинской телеведущей Региной Тодоренко, вызвал гнев пользователей сети нелепым высказыванием о полной девушке. Соответствующее фото он разместил на своей странице в Instagram.

"У меня была истерика, когда я смотрел, сколько мороженого она покупала. Ну правда, ей-то куда? Ну, честное слово", - сказал он.

Фото: скандал с Владом Топаловым (instagram.com/vladtopalovofficial)

Следует уточнить, что на опубликованном снимке видно самого Топалова и девушку с формами.

Позже Топалов попробовал оправдать свой предыдущий пост, однако натолкнулся на еще более злую реакцию сети.

"Я ни в коем случае не собирался никого не обижать. Я сам точно такой же. Но. Простите меня за мою позицию, но я считаю, что женщина обязана хорошо выглядеть. Быть матерью и женой – две главные функции женщины, данные ей Богом", - сказал он.

Фото: скандал с Владом Топаловым (instagram.com/vladtopalovofficial)

В то же время пользователи сети весьма гневно отреагировали на "оправдывания" Топалова.

"Свою позицию нужно оставлять при себе. Это всего лишь ваша позиция", -сказал пользователь Милла Миа.

"Влад публичная личность и не имеет права заявлять такие унижающие всех женщин вещи, а-ля что женщина что-то кому-то должна", - сказал юзер Nifphoto.

"Супер. Надо, обязана. Жирна, занимайтесь собой. Регина, беги", - сказала пользователь Наталия Шиф.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, популярный российский певец отправился вместе со своей любимой в Лондон, где, кстати, Регина Тодоренко отпраздновала свое 28-летие.

Отметим, что имя своего "тайного" бойфренда Регина Тодоренко рассекретила совсем недавно. Однако фанаты телеведущей уже давно догадывались, что у нее роман с бывшим солистом группы Smash!!, 32-летним певцом Владом Топаловым. После своего дня рождения пара все же решилась "открыть карты". Тодоренко и Топалов на своих instagram-страничках опубликовали совместные фото и объяснили подписчикам, что теперь они официально в романтических отношениях.

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