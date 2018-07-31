"У меня началась паника": Сергей Бабкин рассказал о ЧП накануне съемок в фильме Зеленского

Кадр со съемок (пресс-служба)

Артист принял участие в съемках новой комедии от студии "Квартал 95"

Музыкант и лидер группы 5’nizza Сергей Бабкин принял участие в новом фильме студии "Квартал 95" – "Я, ты, он, она". По сценарию ему досталась эпизодическая роль бандита. Сергей рассказал о том, как попал в проект, и что случилось с его голосом накануне съемок.

"Мне позвонил Владимир Зеленский и пригласил в свой фильм, – рассказывает Сергей Бабкин. – Когда он мне предложил сыграть бандита, причем еще и культурного, я сразу согласился. Очень рад, что Владимир меня позвал сниматься, и сейчас я получаю невероятное удовольствие от съемок. Я вообще люблю всю команду "Квартала 95". Смотрю их проекты всей семьей".

По словам Бабкина, он познакомился с актерами, когда они его пригласили в "Вечерний Квартал" в марте этого года: "Ребята оказались в жизни такими же, как я себе их и представлял. У меня было ощущение, что мы уже давно знакомы, просто по каким-то причинам долго не виделись".

К слову, прямо накануне съемок с Сергеем произошло небольшое ЧП – музыкант на время потерял голос. "Это случилось совершенно неожиданно. Накануне я выступал на одном сборном концерте, еще утром перед съемками на студии у друга записывал песню, а потом бац, и голос пропал. У меня началась паника, я не мог нормально глотать. Срочно начал искать врача-фониатра, который меня, слава Богу, спас. Уже позже я вспомнил, что могло послужить причиной этому. За четыре дня до случившегося я выпил много холодной воды со льдом. Стояла жара, меня мучала жажда. И вот что в итоге получилось. Сейчас уже все более-менее, но вывод для себя я сделал. Так что, мой вам совет – холодную воду в жару пейте с осторожностью, а зимой, когда выйдет наш фильм, пейте, наоборот, что-то тепленькое".

Напомним, премьера фильма "Я, ты, он, она" состоится 27 декабря во всех кинотеатрах Украины.

Напомним, Сергей Бабкин рассказал детали своего грандиозного тура по Украине.

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