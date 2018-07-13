"У меня был сиротский вид": Данилко вспомнил, как зарабатывал первые деньги и знакомился со знаменитостями

Фото: Андрей Данилко (РБК-Украина)

Андрей Данилко поделился воспоминаниями о своей юности

Известный украинский артист Андрей Данилко, который завоевал популярность публики благодаря образу Верки Сердючки, рассказал, как заработал первые деньги и впервые знакомился с известными людьми. Об этом он сообщил в интервью изданию "Сегодня".

Как известно, в юности Данилко брал интервью у известных личностей, публикуя их в газете "Комсомолец Полтавщины". Артист прокомментировал этот факт из своей биографии.

"Ой, ну фраза "Я брал интервью" — это громко сказано. Это было больше желание мальчика прикоснуться к известным артистам. Это был конец 80-х, время, когда гремели "Ласковый май", "Мираж". А тут возможность с ними пообщаться вживую! Анжелика Варум, Сергей Челобанов, Наталья Гулькина", - вспомнил он.

Андрей признался, что единственный человек, который вспомнил его с тех времен, был Андрей Разин (российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер, наиболее известный по работе с группой "Ласковый май").

Фото: Андрей Данилко (instagram.com-v_serduchka)

"На дворе были 2000-е, Сердючка — на волне мегапопулярности, и с того интервью прошло больше 15 лет. Волей случая мы оказываемся с Разиным в одной машине, и я ему рассказываю всю эту историю, как я брал у него интервью, будучи еще подростком. Он в шоке и говорит: "А я помню тебя, кажется. Это ты был в зеленой рубашке и джинсах "мальвина"? Представляете? То есть он запомнил меня! И, наверное, еще и потому, что у меня был такой сиротский вид, который за мной закрепился, и в дальнейшие годы я так и одевался. Помню, все стояли с микрофонами, а я — с тетрадкой по товароведению, потому что учился в торговом СПТУ. И, наверное, интервью он мне дал больше из-за жалости. И не только, кстати, он", - делится воспоминаниями Данилко.

Верка Сердючка (Скриншот из видео)

Также артист рассказал, как на его программу "СВ-шоу" впервые пришла известная личность - советская певица и актриса Людмила Гурченко.

"В тот момент мне не было страшно, я просто стеснялся. Помню, меня к ней подвели, я стоял такой перепуганный. Она на меня глянула и сказала: "Ладно, снимаюсь". Думаю, она нас просто пожалела. В этой программе она была настоящей актрисой, а я — вот такое чудо в перьях. Еще и безумно зажатый. И вот, чтобы хоть как-то спасти финал программы, Людмила Марковна сказала: "Иди, сынок, ложись уже рядом" — и мы легли. То есть она сама отрежиссировала этот момент и таким образом мне помогла", - признался артист.

По его словам, именно после этой программы с участием Гурченко другие артисты начали быстрее соглашаться на участие в программе.

"В итоге у нас появилось действительно много крутых артистов — Михаил Пуговкин, Ольга Аросева, Светлана Немоляева, Спартак Мишулин, Александр Демьяненко. Кстати, мне всегда было интересно общаться именно с артистами, а не с музыкантами. Потому что артисты того поколения — это мое детство, поэтому в этом плане у меня всегда была личная заинтересованность — иметь возможность пообщаться вживую с тем, кого раньше видел только по телевизору", - подытожил он.

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