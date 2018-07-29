"У нас большие амбиции": украинская певица намерена "уйти" в политику (видео)

Фото: Анастасия Приходько (РБК-Украина)

Певица призналась, что уже занялась организацией общественного движения

Популярная украинская певица Анастасия Приходько призналась, что имеет политические амбиции и намерена реализовать их в ближайшее время. Об этом она сообщила в программе "Досье" с Сергеем Руденко, передает "Эспрессо".

"Сейчас с комбатом "Аратты" Добровольческого движения Андреем Гергертом (позывной "Червень") мы создаем общественное движение, в которое будут входить добровольцы, волонтеры. И мы заявим об этом движении. У нас очень большие амбиции", - сказала она.

В то же время Приходько не призналась, будет ли идти на парламентские выборы в следующем году, однако рассказала, что "в мыслях много чего есть". По ее словам, она расскажет более детальную информацию о своих планах после того, как будет более-менее уверенна в следующих шагах.

Видео: Анастасия Приходько о политике (Youtube-канал/Еспресо)

Кстати, известная украинская певица Анастасия Приходько рассказала в прямом эфире программы "Сніданок з 1+1" о том, как и почему она начала судебное разбирательство против создателей политического ролика о президенте Петре Порошенко.

Как сообщалось ранее, украинская певица Анастасия Приходько, известная своей патриотической позицией и поддержкой военных, показала своего брата Назара.

Также напомним, украинская певица Анастасия Приходько, известная своей патриотической позицией и поддержкой бойцов АТО, похвасталась новой татуировкой. Фото и видео процесса создания тату она опубликовала на своей странице в соцсети.

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