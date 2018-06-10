"У нас свой футбол": Боярский унизил сборную России перед ЧМ-2018

Россиянам не стоит рассчитывать на успешное выступление сборной

Известный российский актер и футбольный болельщик Михаил Боярский жестко унизил сборную РФ в преддверии чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает "Бизнес Online".

"Нет, стыдно не будет, мы готовы к этому, так что стыдиться здесь нечего. На чемпионате сборная ничего не добьется. Если бы я разбирался в футболе так же, как в театре, то был бы тренером нашей команды, но я занимаюсь драматическим театром. В театрах тоже бывают проблемы. Футбол, честно говоря, наше больное место. Я думаю, в нем еще долго ничего не будет происходить", - сказал он.

Боярский уверен, что "россиянам на мировом чемпионате делать нечего".

"Мы играем в другую игру, у нас свой футбол, российский, а на мировом чемпионате нам делать нечего. Мы играть в эту игру не умеем. В финал выйдут Бразилия и Германия, а победит, скорее всего, последняя", - подчеркнул артист.

Кстати, народный артист России и эстрадный певец Александр Малинин насмешил сеть нелепым клипом, в котором снялся специально к проведению ЧМ-2018. Так, на самих кадрах можно заметить Малинина с дочкой, а его съемками занимался известный немецкий продюсер Ральф Зигель, основатель группы Dschinghis Khan.

Он просто наложил поверх композиции "Moskau" новый текст и выпустил его на четырех языках. Русский озвучили Малинин с детьми. Это стало причиной бурной реакции пользователей, которые полностью раскритиковали видеоклип.

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