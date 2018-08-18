"У тебя белка разбушевалась": Волочкову высмеяли в сети из-за нового "челленджа" (фото)

Фото: Анастасия Волочкова (woman.ru)

Пост балерины вызвал шквал эмоций

В сети высмеяли российскую балерину Анастасию Волочкову за сомнительную благодарность из-за победы в суде. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Схиандримандрит Поликарп благословил меня написать добрые слова и призвать многих к благоразумию и доброте. Святую Феодору я поблагодарила за победу в Суде. А мою подругу Наталию я благодарю за встречи с замечательными людьми, за знакомство с Корфу и за человеческое внимание. И за подаренный этот белый платок, который за эти дни пропитан чистой энергетикой молитв многих храмов, посещенных мной", - сказала она.

Фото: скриншот поста (instagram.com/volochkova_art)

Обратим внимание, что пост стал причиной насмешек со стороны пользователей сети.

Фото: Волочкова в центре нового скандала (instagram.com/volochkova_art)

"А причем Феодора до победы в суде? Настя, у тебя белка разбушевалась. Заканчивай за шиворот принимать. Такой чуши я еще никогда не читала. Мрак", - сказала пользователь Леля Сказочная.

"Новый челлендж – фото с батюшкой или попом. Сначала Бузова, теперь и Настя тоже в обнимку", - сказала пользователь Дилнозя Боймирзаева.

"Сначала в храмы, а потом грудь светишь и шпагаты в бикини. Не логично", - подчеркнула юзер Анна Филипова.

"Грешим, а потом просим отмолить их", - уточнила пользователь Тамила Мелек.

"Анастасия, у вас раздвоение личности? Днем по храмам ходите, а ночью голая позируете. Вы как-то определитесь уже с имиджем и образом, который эксплуатируете", - утверждает юзер Ирина Алибекова.

Фото: скриншот комментериев (instagram.com/volochkova_art)

Напомним, что недавно Волочкова шокировала вульгарностью на детском празднике.

До этого российская артистка пожаловалась на отказ США в предоставлении виз артистам.

Кстати, ранее Анастасия Волочкова выложила фото со своего отдыха в Таиланде.

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