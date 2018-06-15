Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Сбылась моя мечта": Вика из"НеАнгелов" похвасталась кадрами из "столицы мира"

STYLERЗвёзды        15.06.2018 - 14:59
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица выложила новые фото и поделилась своими эмоциями от поездки

Виктория Смеюха, участница дуэта "НеАнгелы", на днях опубликовала на своей странице в Instagram красочные фото из США. Певица прилетела в Нью-Йорк с гастролями. Вика рассказала своим подписчикам, что это было ее мечтой, и наконец-то она сбылась.

"Смело идите к исполнению своей мечты, какой бы она ни была. Все мы знаем, когда наступает этот долгожданный момент, ты получаешь такой заряд эйфории и счастья, что эмоции переполняют. Вчера сбылась моя мечта, я прилетела в Америку, и сразу в негласную столицу мира – в Нью-Йорк. Это что-то невероятное, я готова одновременно и плакать, и смеяться", – делится своими впечатлениями певица.

Вика уже успела погулять по городу, исследовать Центральный парк и, конечно, сделать снимки.

"Фотограф фотографирует, а кто-то на его фоне позирует", – подписала так один из снимков звезда.

 

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Также певица пригласила всех на концерт группы "НеАнгелы" в видеообращении к поклонникам, пообещав, что он будет самым незабываемым.

"Я наконец-то в гуще событий, в Нью-Йорке. Только прилетели, я просто взяла засунула себе спички в глаза и поняла, что не смогу заснуть, не побывав на этом празднике жизни. Я всех хочу пригласить на наши концерты, они будут самыми запоминающимися в вашей жизни, я в этом уверена", - сообщила солистка.

В комментариях под публикациями фанаты разделяют ее радость и желают хороших концертов.

Реакции поклонников (instagram.com/vikanablack)

Напомним, недавно Ани Лорак похвасталась российской наградой за дуэт с запрещенным артистом.

Рекомендуем к просмотру: 

Видео: Что вы не знали об экс-участнице и самой яркой блондинке из "ВИА Гры"?

42-летняя Жанна Бадоева похвасталась фигурой в купальнике и расскрыла секрет питания (фото) "Я вам не Адель": Нетта Барзилай рассказала о своей карьере
Теги: Нью-Йорк, певица, НеАнгелы, звезда
На трассе Харьков-Днепр владелец бросил на дороге элитный спорткар (фото, видео)
Скандальный артист намерен отказаться от украинского гражданства и стать мэром Москвы
Украинский Hyperloop: чиновники обещают билет дешевле, чем на обычный поезд
"Отрабатывать буду ближайших пару лет": Ани Лорак погрязла в миллионных долгах из-за своего шоу
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь