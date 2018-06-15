"Сбылась моя мечта": Вика из"НеАнгелов" похвасталась кадрами из "столицы мира"

Певица выложила новые фото и поделилась своими эмоциями от поездки

Виктория Смеюха, участница дуэта "НеАнгелы", на днях опубликовала на своей странице в Instagram красочные фото из США. Певица прилетела в Нью-Йорк с гастролями. Вика рассказала своим подписчикам, что это было ее мечтой, и наконец-то она сбылась.

"Смело идите к исполнению своей мечты, какой бы она ни была. Все мы знаем, когда наступает этот долгожданный момент, ты получаешь такой заряд эйфории и счастья, что эмоции переполняют. Вчера сбылась моя мечта, я прилетела в Америку, и сразу в негласную столицу мира – в Нью-Йорк. Это что-то невероятное, я готова одновременно и плакать, и смеяться", – делится своими впечатлениями певица.

Вика уже успела погулять по городу, исследовать Центральный парк и, конечно, сделать снимки.

"Фотограф фотографирует, а кто-то на его фоне позирует", – подписала так один из снимков звезда.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Также певица пригласила всех на концерт группы "НеАнгелы" в видеообращении к поклонникам, пообещав, что он будет самым незабываемым.

"Я наконец-то в гуще событий, в Нью-Йорке. Только прилетели, я просто взяла засунула себе спички в глаза и поняла, что не смогу заснуть, не побывав на этом празднике жизни. Я всех хочу пригласить на наши концерты, они будут самыми запоминающимися в вашей жизни, я в этом уверена", - сообщила солистка.

В комментариях под публикациями фанаты разделяют ее радость и желают хороших концертов.

Реакции поклонников (instagram.com/vikanablack)

Напомним, недавно Ани Лорак похвасталась российской наградой за дуэт с запрещенным артистом.

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