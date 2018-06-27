Украинка купила особняк Кардашьян в обмен на странное условие: детали соглашения

Жена американского бизнесмена обязала звезду оказывать определенные услуги

Украинка Марина Актон в ноябре 2017 года купила дом знаменитой американской светской львицы Ким Кардашьян и ее супруга рэпера Канье Уэста. Появились детали странного соглашения. Об этом сообщает The Blast.

Миллиардерша приобрела особняк у звездной пары в элитном районе Лос-Анджелеса за почти 18 млн долларов, хотя изначально дом стоил 9 млн. Оказалось, что цена выросла в два раза из-за необычного условия.

При заключении сделки украинка обязала Ким активно рекламировать ее в соцсетях, делиться совместными фото с ней и всячески способствовать продвижению ее музыкальной карьеры.

По данным издания, Кардашьян выполняет это условие, и периодически упоминает Актон в своих публикациях. Также их нередко можно увидеть вместе на различных светских мероприятиях. Помимо того, Кардашьян посещает презентации новых клипов Актон.

Отмечается, что в дом Кардашьян и Уэста украинка так и не переехала. Актон недавно снова выставила приобретенный в 2017 году особняк на продажу, оценив его в 18 миллионов долларов.

Журналисты выяснили, что ранее девушка работала в Украине под другой фамилией. Она занимала должность помощницы бывшего Генпрокурора Украины Святослава Пискуна.

Девушка вышла замуж за влиятельного американского бизнесмена и начала карьеру певицы.

Ранее сообщалось, что украинка купила роскошный особняк Ким Кардашьян и Канье Уэста.

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