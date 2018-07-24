Украинки покорили международный конкурс красоты в Латвии (фото)

В Латвии прошел конкурс Mrs. Elite Beauty Queen 2018 (фото: Master Management)

Анна Гомонова стала лицом Mrs. Elite Beauty Queen, а три конкурсантки из Украины получили короны

В Латвии прошел конкурс Mrs. Elite Beauty Queen 2018, лицом которого стала украинская красавица, певица, телеведущая и художница Анна Гомонова.

Рекордсменка Украины по количеству побед на международных конкурсах красоты на этот раз выступила в роли International Ambassador и ведущей финального шоу конкурса.

Анна Гомонова (фото: Master Management)

"Для меня это был необычный опыт. Не нужно было ни с кем конкурировать, но я вошла в оргкомитет конкурса и чувствовала колоссальную ответственность и за технические моменты, и за участниц. С девушками у нас были уроки дефиле, мы проводили благотворительные мероприятия и выступали на светских. К тому же я всегда старалась помогать конкурсанткам, основываясь на своем опыте, подсказывала, какие купальники и наряды лучше выбрать, на что стоит обратить внимание перед выходом. Ведь очень часто то, что выигрышно смотрится в жизни - теряется на сцене", - рассказала Анна.

Анна Гомонова (фото: Master Management)

Отметим, что предварительный отбор конкурса прошли 25 претенденток из США, Швейцарии, Израиля, России, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Голландии и Украины, которые и вступили в борьбу за главную корону Mrs. Elite Beauty Queen. Стоит отметить, что нашу страну представляло сразу несколько участниц и именно они получили самые высокие награды.

В Латвии прошел конкурс Mrs. Elite Beauty Queen 2018 (фото: Master Management)

Участниц ждали 6 конкурсных дней: шоу талантов, фотосессии, экскурсии, светские рауты, а также гранд-финал, состоящий из выходов в купальниках, джинсах и майках, национальных костюмах и вечерних платьях. Отдельный конкурсный день был посвящен самопрезентации конкурсанток. Девушки представили документальные мини-фильмы о своей жизни, семье и работе.

В Латвии прошел конкурс Mrs. Elite Beauty Queen 2018 (фото: Master Management)

По итогам конкурса - все участницы получили короны, призы от спонсоров, колоссальный опыт и предложения принять участие в других бьюти-шоу. А латвийские организаторы Mrs. Elite Beauty Queen, которая покорила дирекцию конкурса своим ярким выступлением на Mrs Top of the World в Индии в 2016 году, назвали Анну Гомонову своим талисманом и музой. Сотрудничество с украинской красавицей они планируют продолжить на постоянной основе.

В Латвии прошел конкурс Mrs. Elite Beauty Queen 2018 (фото: Master Management)

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